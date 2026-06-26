به گزارش ایلنا، برنده این مسابقه باید در مرحله بعدی به مصاف گل‌گهر سیرجان برود، هرچند گل‌گهر هنوز درباره حضور در این تورنمنت تصمیم نهایی نگرفته است. پرسپولیس با کسب پیروزی در این بازی می‌تواند به سهمیه آسیایی نزدیک‌تر شود، در حالی که چادرملو نیز برای کسب این سهمیه تاریخی انگیزه فراوانی دارد.

تاریخچه تقابل‌ها

دو تیم تاکنون چهار بار رو در رو شده‌اند که پرسپولیس سه پیروزی و یک تساوی کسب کرده و چادرملو هنوز نتوانسته گلی به سرخ‌پوشان بزند. آخرین دیدار دو تیم با تک گل امیرحسین محمودی به سود پرسپولیس تمام شد. سعید اخباری، سرمربی چادرملو، در پنج تقابل با پرسپولیس چهار شکست و یک تساوی داشته، در حالی که اوسمار ویه‌را در تنها تقابل خود مقابل اخباری به پیروزی رسیده است.

فرم اخیر دو تیم

پرسپولیس در پنج بازی آخر خود چهار شکست و یک پیروزی کسب کرده و با سه شکست متوالی به این دیدار وارد می‌شود. چادرملو اما با سه برد پیاپی و دو شکست در پنج بازی اخیر، شرایط بهتری دارد.

غیبت‌های گسترده

پرسپولیس علاوه بر شش ملی‌پوش خود (پیام نیازمند، حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، علی علیپور، اوستون اورونوف و ایگور سرگیف) که در جام جهانی حضور دارند، محمدحسین صادقی، یعقوب براجعه و سروش رفیعی را نیز در اختیار ندارد. چادرملو نیز فاقد اکثر بازیکنان خارجی خود (ادسون ماردن، ویکتور ماتئوس، دیگو تورس، رنی سیمیسترا، ماریو اوتازو و مائورو کابایرو) و هادی حبیبی‌نژاد است.

نکات فنی دیدار

- داور: موعود بنیادی‌فر

- وقفه آبرسانی: در این بازی اجرا خواهد شد

- کارت زرد: محرومیت‌های ناشی از کارت‌های زرد لیگ در این دیدار اعمال نمی‌شود

وضعیت سرمربیان

اوسمار ویه‌را وضعیت مشخصی برای ادامه همکاری با پرسپولیس ندارد، در حالی که سعید اخباری به تازگی قرارداد خود با چادرملو را تمدید کرده است. پرسپولیس از چند هفته پیش تمرینات خود را برای این دیدار آغاز کرده، اما چادرملو ظاهراً تنها با دو جلسه تمرین وارد این مسابقه خواهد شد.

گلزنان

امیرحسین محمودی، گئورگی گولسیانی و سردار دورسون برترین گلزنان تقابل‌های قبلی دو تیم بوده‌اند (هر کدام یک گل)، اما هیچ‌کدام از این سه بازیکن فردا در زمین حضور نخواهند داشت.

این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که پرسپولیس و چادرملو پس از تعطیلی طولانی مسابقات، در عجیب‌ترین و ناقص‌ترین حالت ممکن به مصاف هم می‌روند. نتیجه این بازی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر فوتبال باشگاهی ایران و سهمیه آسیایی فصل آینده داشته باشد.

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