به گزارش ایلنا، در ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷، در شهر روزاریو آرژانتین، پسری به دنیا آمد که بعدها به یکی از بزرگ‌ترین و تکرارنشدنی‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال تبدیل شد. لیونل مسی با طی کردن مسیر شگفت‌انگیز خود از خیابان‌های خاکی روزاریو تا تبدیل شدن به یک نماد جهانی، از یک کودک بااستعداد به تاثیرگذارترین فوتبالیست تمام دوران‌ها تبدیل شد و اکنون در ۳۹ سالگی، به جای نگاه کردن به گذشته، همچنان در حال نوشتن فصل‌های جدیدی از کتاب تاریخ فوتبال است.

میراث جاودانه در ویترین جام جهانی

جام جهانی فوتبال دقیقاً همان استیجی بود که میراث مسی برای همیشه در آن حک شد. لیونل مسی در حال حاضر ششمین جام جهانی خود را تجربه می‌کند که یک رکورد تاریخی و بی‌نظیر به حساب می‌آید و داستان بازی‌های ملی او را به طور کامل دگرگون کرده است. او پس از سال‌ها انتقاد، ابهام و انتظاری طولانی، سرانجام تیم ملی آرژانتین را در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مقام قهرمانی رساند و تنها جامی را که در کلکسیون افتخاراتش خالی بود، بالای سر برد تا فوتبال مدرن به دو دوره قبل و بعد از لیونل مسی تقسیم شود.

اما قصه او در جام جهانی در قطر به پایان نرسید. در سال ۲۰۲۶، مسی همچنان به تاریخ‌سازی ادامه می‌دهد؛ او با به ثمر رساندن ۱۸ گل، از رکورد میروسلاو کلوزه عبور کرد و به تنهایی آقای گل تمام دوران‌های جام جهانی فوتبال مردان شد و رکوردهای خود را در زمینه بیشترین تعداد بازی و بیشترین دقایق حضور در این تورنمنت ارتقا بخشید. تاثیرگذاری او در تیم ملی آرژانتین نیز فراتر از حد تصور است؛ او برترین گلزن تاریخ آلبی‌سلسته و یکی از بازیکنانی است که بیشترین بازی ملی را در تاریخ فوتبال جهان به ثبت رسانده است.

مردی که الفبای فوتبال را تغییر داد

او در رده باشگاهی نیز ردپایی فراموش‌نشدنی از خود به جا گذاشت؛ ثبت ۶۷۲ گل با پیراهن بارسلونا، دورانی طلایی را رقم زد که در آن همه افتخارات ممکن را به دست آورد و مفهوم فوتبال تهاجمی را دوباره تعریف کرد. اما مسی هرگز در آمار و ارقام خلاصه نشده است؛ عظمت او در این است که کارهای غیرممکن را کاملاً ساده جلوه می‌دهد. دریبل‌زدن در فضاهای به شدت فشرده، ارسال پاس‌هایی که هیچ‌کس حتی تصورش را هم نمی‌کند، زدن گل‌های سرنوشت‌ساز و هوش فوتبالی بالایی که هر مسابقه را به یک کلاس درس منحصربه‌فرد تبدیل می‌کرد، از ویژگی‌های اوست. او با فتح جام جهانی، کوپا آمه‌ریکا، لیگ قهرمانان اروپا و کسب چندین توپ طلا، رکوردهایی را جابه‌جا کرد که زمانی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسیدند.

از روزاریو تا بارسلونا، سپس پاری‌سن‌ژرمن و اکنون اینتر میامی، هیچ جا نیست که ردپای جادویی او در آن دیده نشود؛ چرا که مسی پخته‌تر و تکامل‌یافته‌تر از هر بازیکن دیگری ظاهر شد. او از یک بال هجومی مهارنشدنی، به یک بازی‌ساز تمام‌عیار تبدیل شد و از پرواز در کناره‌های زمین، به کنترل کل مسابقه از فضاهای عمقی‌تر روی آورد. او زمانی که دیگران می‌دوند، قدم می‌زند؛ وقتی بقیه شتاب‌زده عمل می‌کنند، او فقط نظاره‌گر است و در دقیق‌ترین ثانیه ممکن، پاسی بی‌نقص ارسال می‌کند و البته هر زمان که تصمیم به استارت‌های انفجاری بگیرد، باز هم متوقف کردنش غیرممکن است.

پاسخی از جنس فوتبال به منتقدان

رهبری و شخصیت او نیز به مرور زمان شکل جدیدی به خود گرفت. او بارها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و به خاطر قهرمان نشدن با تیم ملی کشورش زیر سوال رفت، اما هرگز از تلاش دست برنداشت. او هرگز با زبان و کلمات به این هجمه‌ها پاسخ نداد، بلکه پاسخ او در درون زمین و از جنس فوتبال بود. لئو با کار، استعداد و ذهنیتی نفوذناپذیر، در نهایت آرژانتین و کل جهان را به تسخیر خود درآورد تا نامش دیگر تنها در بحث بزرگ‌ترین فوتبالیست‌های تاریخ مطرح نباشد، بلکه اکنون نام او در کنار بزرگ‌ترین ورزشکاران کل تاریخ جهان قرار دارد.

امروز در ۳۹ سالگی، مسی دیگر برای اثبات هیچ چیزی به هیچ‌کس بازی نمی‌کند؛ او بازی می‌کند چون هنوز هم توانایی نوشتن تاریخ را دارد. اگرچه لحظه خداحافظی بیش از هر زمانی به ما نزدیک شده و هیچ راه ساده‌ای برای وداع با کسی که این همه خاطره به ما هدیه داده وجود ندارد، اما برای ما تمام گل‌ها، پاس‌گل‌ها، دریبل‌های غیرممکن و لحظاتی که میلیون‌ها نفر را عاشق فوتبال کرد، به یادگار خواهد ماند؛ چرا که پس از این همه سال، ما هنوز هم در انتظار یک حرکت جادویی دیگر از شماره ۱۰ دوست‌داشتنی هستیم و شاید همین، بزرگ‌ترین مدرک برای اثبات عظمت و بزرگی او باشد. ما واقعاً خوش‌شانس بودیم که زنده ماندیم و بازی کردن لیونل آندرس مسی را تماشا کردیم؛ تولدت مبارک مسی.

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