در غیاب ستارهها
اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل چادرملو
پرسپولیس در دیدار حساس با چادرملو اردکان، بدون چندین بازیکن کلیدی و ملیپوش خود به میدان میرود.
به گزارش ایلنا، شاگردان اوسمار ویهرا در حالی برای دیدار با چادرملو آماده میشوند که پیروزی در این مسابقه میتواند آنها را به حضور در لیگ قهرمانان آسیا (سطح دوم) نزدیکتر کند، بهویژه با توجه به انصراف احتمالی گلگهر سیرجان. با این حال، پرسپولیس در این بازی فاقد بازیکنان ملیپوش خود در تیمهای ایران و ازبکستان است و همچنین یعقوب براجعه، سروش رفیعی و محمدحسین صادقی نیز غایب خواهند بود.
سرخپوشان با ۱۱ بازیکن بزرگسال و سه بازیکن خارجی وارد میدان میشوند. نکته قابل توجه اینکه حریف نیز با کمبود شدید بازیکن خارجی مواجه است و بدون پنج خارجی خود مقابل پرسپولیس قرار خواهد گرفت. پرسپولیس در بازی قبلی لیگ مقابل چادرملو با تک گل امیرحسین محمودی به پیروزی رسیده بود، اما این بازیکن امروز در ترکیب قرار ندارد.
ترکیب پرسپولیس برای بازی امروز به شرح زیر است:
امیررضا رفیعی، مرتضی پورعلیگنجی، حسین ابرقویی، دنیل گرا و فرزین معاملهگری، مارکو باکیچ و میلاد سرلک، تیوی بیفوما، محمد عمری، یاسین سلمانی و امین کاظمیان.