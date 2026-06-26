به گزارش ایلنا، اردوی تیم ملی آرژانتین در بحبوحه رقابت‌های فشرده و نفس‌گیر جام جهانی ۲۰۲۶، روز متفاوتی را تجربه کرد. آلبی‌سلسته پس از کسب دو پیروزی ارزشمند و قطعی کردن صعود خود به مرحله حذفی، برای چند ساعت تمرینات سخت و رژیم‌های غذایی فشرده خود را کنار گذاشت تا بازیکنان در کنار یکدیگر از باربیکیوی سنتی آرژانتینی لذت ببرند؛ رسمی قدیمی که اکنون به جزیی جدایی‌ناپذیر از هویت این تیم تبدیل شده است.

این دورهمی جذاب نه تنها یک امتیاز منفی یا بی‌انضباطی در مسیر آماده‌سازی تیم تلقی نشد، بلکه کادر فنی آن را فرصتی طلایی برای تقویت روحیه تیمی و حفظ اتمسفر فوق‌العاده مثبت مدافع عنوان قهرمانی جهان دانست. این مراسم ویژه پیش از بازی بعدی آرژانتین برگزار شد و جزییات آن در چندین ویدیوی منتشر شده توسط اعضای کاروان آلبی‌سلسته به تصویر کشیده شد.

راز پنهان هارمونی در رختکن قهرمان جهان

بازیکنان تیم ملی آرژانتین در هر اردویی، هر زمان که شرایط اجازه دهد، اصرار عجیبی بر جمع شدن دور گریل و برپا کردن کباب سنتی دارند. این بار نیز پس از پیروزی مقتدرانه برابر الجزایر و پیش از رویارویی با اتریش، اعضای تیم به سراغ این سنت رفتند؛ رسمی که از نظر آن‌ها برای حفظ دوستی و هارمونی در داخل رختکن حیاتی است.

تصاویر این ضیافت جذاب توسط امیلیانو مارتینز، سنگربان آلبی‌سلسته، و کلودیو چیکی تاپیا، رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) به اشتراک گذاشته شد تا هواداران قاب‌هایی از محیط آرام و بدون استرس تیمی را تماشا کنند که با تمام وجود برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان می‌جنگد. اگرچه برپایی باربیکیوی گوشت یک استثنا در برنامه غذایی دقیق ورزشکاران حرفه‌ای محسوب می‌شود، اما کادر فنی به خوبی می‌داند که این لحظات، مزایای روحی و روانی بی‌نظیری در طول یک تورنمنت فرسایشی و پرفشار به همراه دارد.

پادشاهی لئو خارج از مستطیل سبز؛ فرمول جادویی اسکالونی برای فتح دوباره دنیا

در حالی که لیونل مسی با درخشش خود در زمین مسابقه به نوشتن تاریخ در جام جهانی ادامه می‌دهد، کاپیتان در خارج از مستطیل سبز نیز به عنوان رهبر بزرگ این گروه نقش‌آفرینی می‌کند. اتحاد تیمی، رفاقت صمیمانه و حفظ سنت‌های مشترک، از ارکان اصلی موفقیت‌های زنجیره‌ای آرژانتین در دوران باکلاس و باشکوه هدایت لیونل اسکالونی بوده است.

با قطعی شدن صعود به دور یک‌شانزدهم نهایی، کادر فنی تمرکز خود را روی ایجاد تعادل میان تمرینات پرفشار و ریکاوری ذهنی بازیکنان گذاشته است. این باربیکیو دقیقاً منعکس‌کننده همین فلسفه است: دادن تمام توان در داخل زمین و در عین حال، حفظ اصالت و سنت‌هایی که به تعریف هویت این نسل طلایی از فوتبال آرژانتین کمک کرده است. اکنون آرژانتینی‌ها پس از این تجدید روحیه، با تمرکزی صددرصدی به جدول مسابقات بازگشته‌اند و مصمم هستند تا پس از بالا بردن جام در قطر ۲۰۲۲، مسیر تاریخی خود را برای دفاع از پادشاهی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ تکمیل کنند.

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