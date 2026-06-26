طلسم شوم ۳۹ سالگی فوقستاره
فکت عجیبی که لرزه بر اندام آرژانتینیها انداخت
همزمان با جشن تولد ۳۹ سالگی لیونل مسی، افشای فکت عجیب درباره ناکامیهای تاریخی فوقستاره در جامهایی که با روز تولدش همپوشانی داشتهاند، موجی از نگرانی را در میان هواداران تیم ملی آرژانتین ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، جام جهانی فوتبال که به طور معمول در فصل تابستان برگزار میشود، یک همپوشانی عجیب و غیرعادی با زندگی ستاره بزرگ فوتبال آرژانتین دارد؛ لیونل مسی متولد ۲۴ ژوئن است. از زمان اولین حضور او در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، هر زمان که او روز تولدش را در اردوی تیم ملی و در دل مسابقات جام جهانی جشن گرفته، سرانجام کار برای آلبیسلسته با یک ناامیدی بزرگ و تلخ همراه بوده است.
تراژدی آلمان ۲۰۰۶ و آفریقای جنوبی ۲۰۱۰؛ آغاز طلسم ژوئن
در سال ۲۰۰۶، مسی در حالی که تنها ۱۹ سال سن داشت، اولین جام جهانی خود را تجربه کرد. آرژانتین در تاریخ ۳۰ ژوئن، یعنی دقیقاً ۶ روز پس از تولد این ستاره جوان، در مرحله یکچهارم نهایی توسط آلمانِ میزبان حذف شد؛ مسابقهای که در آن مهاجم جوان آلبیسلسته تمام زمان بازی را روی نیمکت سپری کرد تا اولین ناامیدی بزرگ او در جام جهانی رقم بخورد.
در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، این سناریو با شدت و تلخی به مراتب بیشتری تکرار شد. در تورنمنتی که دیگو آرماندو مارادونا هدایت تیم را بر عهده داشت، آرژانتین در مرحله یکچهارم نهایی در شهر کیپتاون با نتیجه سنگین ۴ بر صفر مقابل آلمان درهم کوبیده و تحقیر شد. این یک حذف کابوسوار بود و مسی در حالی تورنمنت را ترک کرد که حتی موفق به زدن یک گل هم نشده بود.
ماراکانای ۲۰۱۴؛ نزدیکترین ایستگاه به شکستن لعنت تابستانی
جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نزدیکترین زمانی بود که مسی میتوانست این طلسم و الگوی لعنتی مربوط به روز تولدش را بشکند. او یک روز پس از ۲۷ ساله شدنش، در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل نیجریه دبل کرد و آرژانتین را به سمت یک مسیر رویایی هدایت نمود.
پایان این قصه دوباره به یک تراژدی و دلشکستگی بزرگ ختم شد؛ در ۱۳ جولای در ورزشگاه ماراکانا، آلمان یک بار دیگر مثل یک بختک ظاهر شد؛ این بار در فینال جام جهانی، آلبیسلسته را شکست داد و در دردناکترین لحظه دوران حرفهای مسی، دست او را از جام کوتاه کرد.
تفاوت بزرگ قطر با کابوس روسیه؛ وقتی زمستان فرشته نجات لئو شد
در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز این الگو هیچ تغییری نکرد. در ۳۰ ژوئن و در مرحله یکهشتم نهایی، فرانسه که در نهایت قهرمان آن دوره شد، آرژانتین را در مسابقهای که کیلیان امباپه در آن مرد تعیینکننده میدان بود حذف کرد و مسی باز هم نتوانست مانع از این شکست تلخ شود.
اما تنها جام جهانی که او در نهایت موفق به فتح آن شد، یعنی قطر ۲۰۲۲، یک تفاوت ساختاری و کلیدی با بقیه داشت: این مسابقات در فصل زمستان برگزار شد. فینال آن بازیها در ۱۸ دسامبر برگزار شد که فرسنگها با تولد ۲۴ ژوئن او فاصله داشت؛ همین تغییر زمان، الگوی ناکامیهای او را به طور کامل شکست تا داستان زندگی حرفهای او با تصاحب مهمترین و باشکوهترین جام ممکن به پایان برسد.