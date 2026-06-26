غیررسمی: ستاره انگلیس به منچسترسیتی پیوست

به گزارش ایلنا، منابع آگاه به ای‌اس‌پی‌ان اعلام کردند که منچسترسیتی توافق خود با ناتینگهام فارست را برای انتقال الیوت اندرسون نهایی کرده است. این هافبک ۲۳ ساله که در حال حاضر در اردوی تیم ملی انگلیس در جام جهانی به سر می‌برد، به زودی به جمع آبی‌ها خواهد پیوست.

مبلغ این انتقال ۱۱۶ میلیون پوند بدون هیچ پرداخت اضافه‌ای است؛ رقمی که هرچند از رکورد قبلی بازیکنان بریتانیایی یعنی ۱۲۵ میلیون پوندی که الکساندر ایساک تابستان گذشته از نیوکاسل به لیورپول برای آن منتقل شد کمتر است، اما رکورد دکلان رایس با ۱۰۵ میلیون پوند در انتقال از وستهم به آرسنال در سال ۲۰۲۳ را پشت سر می‌گذارد. این مبلغ همچنین رکورد داخلی منچسترسیتی را هم جابه‌جا می‌کند؛ جایی که تا امروز انتقال ۱۰۰ میلیون پوندی جک گریلیش در سال ۲۰۲۱ بیشترین هزینه این باشگاه بود.

سیتی از ابتدای پنجره تابستانی اندرسون را در صدر فهرست اهدافش قرار داده بود و پس از رد شدن دو پیشنهاد قبلی، سرانجام به توافق رسید.

اندرسون که در اردوی انگلیس در آمریکا آماده آخرین بازی مرحله گروهی مقابل پاناما در روز شنبه می‌شود، معاینات پزشکی‌اش را در همین کشور انجام خواهد داد.

این جذب اولین خرید بزرگ منچسترسیتی پس از جدایی پپ گواردیولا از این باشگاه در پایان فصل است. انتظار می‌رود انتصاب رسمی انزو مارسکا، سرمربی سابق چلسی، به عنوان جانشین گواردیولا نیز به زودی اعلام شود.

سیتی با این جذب به دنبال تقویت خط میانی خود بود؛ خطی که با انتقال برناردو سیلوا به رئال مادرید به صورت رایگان و ابهام در آینده نیکو گونزالس و تیانی رینیرس با خلأ جدی روبه‌رو شده است. گفتنی است که منچستریونایتد هم از خواهان اندرسون بود، اما سیتی در این رقابت پیروز شد.

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