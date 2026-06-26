به گزارش ایلنا، تا این لحظه، صعود تیم‌هایی مانند برزیل، آلمان، آرژانتین، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، هلند، سوئیس، آمریکا، نروژ، مراکش، مصر، کلمبیا، مکزیک، آفریقای جنوبی و کانادا قطعی شده و جایگاه برخی از آنها در جدول حذفی نیز مشخص است.

بر اساس برنامه فعلی، دیدارهای مرحله یک سی‌ودوم نهایی از یکشنبه ۸ تیرماه آغاز خواهد شد و مسابقات تا جمعه ۱۳ تیرماه ادامه خواهد داشت. در این مرحله، تیم‌های صعودکننده در قالب ۱۶ دیدار برای راهیابی به مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در عین حال، هنوز تکلیف چند سهمیه باقی‌مانده مشخص نشده است. نتایج دیدارهای پایانی مرحله گروهی، به‌ویژه رقابت تیم‌های دوم و تیم‌های سوم جدول، تعیین خواهد کرد چه تیم‌هایی آخرین بلیت‌های حضور در مرحله حذفی را به دست می‌آورند و در چه جایگاهی از جدول قرار خواهند گرفت.

با مشخص شدن آخرین تیم‌های صعودکننده، برنامه کامل مرحله یک سی‌ودوم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ نهایی خواهد شد؛ مرحله‌ای که از همین حالا نوید تقابل‌های بزرگ و حساس میان مدعیان قهرمانی را می‌دهد.

تیم ملی ایران همچنان شانس صعود دارد و اکنون تمام ایران در انتظار این است تا نام آن را هم در این جمع ببیند. باید دید جدال با مصر چه سرنوشتی برای شاگردان امیر قلعه نویی به همراه خواهد داشت.

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