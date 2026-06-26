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زنده: تیم‌های حذف شده از جام جهانی 2026/ ایران اینجا نیست

زنده: تیم‌های حذف شده از جام جهانی 2026/ ایران اینجا نیست
کد خبر : 1804476
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با نزدیک شدن به پایان دور سوم مرحله گروهی، تکلیف چند تیم که باید با رقابت‌ها خداحافظی کنند مشخص شده و خوشبختانه سرنوشت همچنان در دست ایران است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با انجام چند دیدار از مرحله سوم دور گروهی، چند تیم تکلیف شان برای پایان کارشان در این رقابت‌ها مشخص شده است.

تیم‌های هائیتی، ترکیه، قطر، چک، کوراسائو، پاناما، اردن، تونس به صورت قطعی و رسمی از دور رقابت‌ها تا این لحظه کنار رفته‌اند.

با انجام دیدارهای سه گروه دیگر طی ساعات آتی، تکلیف چند تیم دیگر برای صعود و پایان حضور در این جام مشخص خواهد شد. نکته مهم اینجاست که تیم ملی ایران 90 دقیقه فرصت دارد تا سرنوشت تاریخی خود را شکل دهد؛ جایی که حتی قادر است به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعدی شده و برای این مهم نیازمند سه امتیاز و برتری مقابل مصر است.

تساوی برابر این تیم نیز شانس صعود را همچنان برای ایران حفظ خواهد کرد.

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