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با پایان دور سوم مرحله گروهی تا این لحظه

تیم‌های صعود کرده به مرحله حذفی جام جهانی مشخص شدند

تیم‌های صعود کرده به مرحله حذفی جام جهانی مشخص شدند
کد خبر : 1804462
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با انجام چند دیدار از مرحله سوم گروهی جام جهانی 2026 اکنون سرنوشت چند تیم برای حضور در مرحله بعدی مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در فاصله کوتاه باقیمانده تا پایان مرحله گروهی، تکلیف چند تیم برای حضور در مرحله بعدی به صورت قطعی مشخص شده است که در ادامه به مرور آنها خواهیم پرداخت:

گروه اول: مکزیک / آفریقای جنوبی

گروه دوم: سوئیس / کانادا / بوسنی

گروه سوم: برزیل / مراکش

گروه چهارم: آمریکا / استرالیا

گروه پنجم: آلمان / ساحل عاج

گروه ششم: هلند / ژاپن

گروه هفتم: نامشخص ( مصر/ ایران/ بلژیک و حتی نیوزلند شانس صعود دارند)

گروه هشتم: نامشخص (اسپانیا چهار امتیازی شانس اول صعود و اروگوئه، کیپ ورد و عربستان هم شانس صعود در بازی پایانی دارند)

گروه نهم: فرانسه / نروژ

گروه دهم: آرژانتین

گروه یازدهم: کلمبیا

گروه دوازدهم: انگلیس

با انجام دیدارهای سه گروه طی ساعات آتی بخش مهمی از معادلات جدول مشخص خواهد شد و تکلیف تیم‌های سوم هر گروه نیز برای صعود مشخص می‌شود.

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