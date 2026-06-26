برنامه بازیهای امروز/ ایران در جدال حساس مقابل مصر با ورود فرانسه!
در ادامه دور سوم مرحله گروهی جام جهانی امروز جدالهای سرنوشت ساز و جذاب برگزر میشود که از جمله مهمترین آنها حضور تیم ملی برابر مصر و تقابل امباپه با هالند خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جام جهانی به مراحل حساس خود رسیده و اکنون در یکی از دیدارهای مهم برای فوتبال ایران، شاگردان امیر قلعه نویی از ساعاتی دیگر برابر مصر قرار خواهند گرفت. البته باید به نبرد حساس والیبال ایران نیز در جام ملتها نیز مقابل ژاپن اشاره کرد.
در ادامه برنامه بازیهای امروز و ساعات آتی را مرور خواهیم کرد:
جمعه 5 تیرماه
ساعت 18
لیگ ملتهای والیبال هفته دوم – ساعت 18
تیم ملی ایران – تیم ملی ژاپن
پلی آف لیگ قهرمانان آسیا ۲
پرسپولیس - چادرملو _ ساعت ۱۸:۴۵
جام جهانی 2026 – دور سوم مرحله گروهی ساعت 22:30
نروژ – فرانسه
سنگال – عراق
شنبه 6 تیرماه
جام جهانی 2026 – دور سوم مرحله گروهی ساعت 3:30
اروگوئه – اسپانیا
کیپ ورد – عربستان
جام جهانی 2026 – دور سوم مرحله گروهی ساعت 6:30
تیم ملی ایران – مصر
بلژیک – مصر