آیدن اونیل بهترین بازیکن دیدار پاراگوئه و استرالیا شد
یکی از هافبکهای تیم ملی فوتبال استرالیا، بهترین بازیکن دیدار با پاراگوئه لقب گرفت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال استرالیا صبح امروز (جمعه) به لطف یک امتیازی که از دیدار با پاراگوئه گرفت، بعد از ژاپن به دومین تیم آسیایی جام جهانی 2026 تبدیل شد که به مرحله یکشانزدهم نهایی این رقابتها صعود کرده است.
پس از پایان این مسابقه و با تصمیم کارشناسان فنی فیفا، «آیدِن اونیل» هافبک استرالیا بهعنوان برترین بازیکن زمین برگزیده شد.
استرالیا در مرحله یکشانزدهم نهایی به مصاف تیم دوم گروه G جام جهانی میرود و ممکن است در این مرحله مقابل تیم ملی ایران صفآرایی کند.