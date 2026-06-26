ترکیب احتمالی ایران مقابل مصر: بازی سرنوشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، تیم ملی ایران که اکنون دو بازی ابتدایی خود با بدون شکست و با کسب دو امتیاز در رده دوم به پایان رسانده، برای اینکه حذفی تکراری را تجربه کند، چشم به امتیاز از جدال با مصر دوخته است. جایی که برد مقابل این حریف آفریقایی شاگردان قلعه نویی را صدرنشین گروه خواهد کرد و در صورتی تساوی باید در انتظار مشخص شدن تکلیف دیگر گروه‌ها باشد و شکست نیز کار آنها را تا حد زیادی غیرممکن برای صعود خواهد کرد.

تیم ملی ایران احتمالا در این جدال نیز با کمترین تغییر نسبت به دیدار با بلژیک برابر حریف قرار گیرد.

علیرضا بیرانوند بعد از درخششی ویژه در بازی با بلژیک انتخاب اول قلعه نویی در این جدال خواهد بود و محمدحسین کنعانی زادگان در کنار شجاع خلیل زاده زوج دفاعی تیم ملی را تشکیل خواهند داد.

برای سمت چپ هم باید انتظار حضور علی نعمتی را کشید و در سمت راست اما مهمترین ابهام وجود دارد. صالح حردانی که در نیمه اول دیدار با بلژیک به میدان رفت نتوانست انتظارات را برآورده کند و باید دید مقابل مصر بار دیگر فرصت به او خواهد رسید یا رامین رضاییان در این پست حاضر می‌شود.

سامان قدوس و سعید عزت اللهی نیز در خط میانی حاضر خواهند شد. محمد محبی در سمت چپ و احتمالا در صورت حضور رامین رضاییان در دفاع راست، علیرضا جهانبخش وارد ترکیب اصلی شود. احسان حاج صفی نیز بعد از نمایش موفق در بازی قبلی، تضمین کننده کمربند خط میانی تیم خواهد بود تا سامان قدوس فرصت بیشتری برای آزادی عمل در این جدال داشته باشد.

مهدی طارمی نیز در خط حمله حاضر است تا امیدوار باشیم همانند دیدار با بلژیک مهره تاثیرگذار تیم ملی لقب گیرد.

ترکیب احتمالی تیم ملی:

علیرضا بیرانوند

شجاع خلیل زاده

محمدحسین کنعانی زادگان

علی نعمتی

صالح حردانی (رامین رضاییان)

سعید عزت اللهی

سامان قدوس

احسان حاج صفی

مهدی محبی

علیرضا جهانبخش (رامین رضاییان)

مهدی طارمی

تیم ملی ایران ساعت 6:30 صبح شنبه برابر مصر قرار خواهد گرفت و سرنوشت صعود و تاریخ سازی خود را در این جدال دنبال می‌کند.

انتهای پیام/