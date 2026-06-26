به گزارش ایلنا، این دیدار نه تنها یک مسابقه ملی، بلکه فرصتی برای نمایش رقابت بین دو بازیکن برجسته است که هر کدام با دو گل در این جام جهانی به میدان می‌آیند. اگرچه هنوز مشخص نیست که هالند از ابتدا در ترکیب قرار خواهد گرفت یا خیر، اما او قطعاً در این بازی حضور خواهد داشت و با امباپه رقابت خواهد کرد. هر دو بازیکن با روحیه‌ای بالا و انگیزه‌ای قوی به این مسابقه می‌آیند.

تاریخچه تقابل‌های این دو بازیکن به سه دیدار محدود می‌شود که اولین آن در لیگ قهرمانان اروپا بین پاری سن ژرمن و دورتموند در سال ۲۰۱۹ بود. از آن زمان، به دلیل مصدومیت‌های متوالی، فرصت‌های بیشتری برای رویارویی آن‌ها فراهم نشده است. با این حال، هر دو بازیکن احترام زیادی برای یکدیگر قائل هستند و پدر هالند اخیراً در مصاحبه‌ای گفت: «این دو بازیکن از مدت‌ها پیش با یکدیگر رقابت می‌کنند و این چالش برای هر دو آن‌ها انگیزه ایجاد می‌کند.»

در حالی که امباپه به دنبال کسب عنوان قهرمانی جهان است، هالند به دنبال تجربه‌ای جدید در این تورنمنت است. همچنین، هر دو بازیکن با رایان چرکی، بازیکن جوان فرانسوی، ارتباط نزدیکی دارند که این دو را به هم نزدیک‌تر کرده است.

این دیدار می‌تواند فرصتی برای هر دو بازیکن باشد تا نشان دهند که در دنیای فوتبال چه جایگاهی دارند و آیا می‌توانند به رقابت‌های بزرگ‌تری مانند مسی و رونالدو ادامه دهند یا خیر.

انتهای پیام/