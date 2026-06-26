ترکیه 3 - 2 آمریکا ؛ بازگشت آبرومندانه به خانه

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آمریکا و ترکیه از ساعت 05:30 بامداد امروز (جمعه به وقت تهران) از گروه D جام جهانی 2026، در ورزشگاه لس آنجلس به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی 3 بر 2 ترکیه به پایان رسید.

ترکیه که در دو بازی قبلی خود مقابل استرالیا و پاراگوئه شکست خورده و حتی موفق به گلزنی هم نشده بود، در این مسابقه هم ابتدا با گل دقیقه 3 آستون تراستی از آمریکا عقب افتاد، اما خیلی زود در دقیقه 10 توانست با گل آردا گولر کار را به تساوی بکشاند. این اولین گل ترکیه در جام جهانی 2026 بود و طلسم ناکامی این در دو بازی قبلی با این گل شکسته شد.

ترکیه که برای اعاده حیثیت به شدت به دنبال پیروزی در این بازی مقابل آمریکا بود، در دقیقه 31 توانست با گل اورکان کوکچو از میزبان خود پیش بیفتد. در شروع نیمه دوم اما آمریکا خیلی زود توانست گل عقب افتاده خود را جبران کند و سباستین برهالتر در دقیقه 49 گل تساوی را برای تیم میزبان به ثمر رساند. البته این پایان کار نبود؛ چرا که «کان آیهان» در دقیقه 8+90 گل سوم و برتری ترکیه را به ثمر رساند.

مصطفی غربال الجزایری قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و به برهالتر از آمریکا کارت زرد نشان داد.

با این نتایج تیم آمریکا در پایان مرحله گروهی با 7 امتیاز در صدر جدول گروه D قرار گرفت و استرالیا و پاراگوئه با 4 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. تذرکیه نیز با 3 امتیاز در انتهای جدول باقی ماند. تیم آمریکا با صدرنشینی در این گروه در مرحله بعد به مصاف بوسنی خواهد رفت.

تیم ملی فوتبال ایران در صورتی که در گروه خود دوم شود، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف تیم دوم گروه D خواهد رفت که طبق جدول استرالیا خواهد بود.

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