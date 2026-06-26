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تساوی بی‌خطر استرالیا و پاراگوئه در بازی کسل‌کننده

تساوی بی‌خطر استرالیا و پاراگوئه در بازی کسل‌کننده
کد خبر : 1804450
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بازی دو تیم پاراگوئه و استرالیا در مرحله گروهی جام جهانی 2026 به یکی از کسل‌کننده‌ترین مسابقات این دوره تبدیل شد و در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، در این دیدار که در شب سان فرانسیسکو برگزار شد، هر دو تیم نتوانستند نمایش قابل قبولی ارائه دهند. استرالیا با این تساوی به عنوان تیم دوم گروه D به مرحله بعدی صعود کرد و باید با تیم دوم گروه G روبرو شود. در حالی که پاراگوئه برای صعود به دور بعدی نیاز به ترکیبی از نتایج دارد که چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

گاستاو آلفارو، سرمربی پاراگوئه، تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کرد و با استفاده از سیستم ۵-۳-۲ به میدان رفت. در سوی دیگر، تونی پاپوویچ، سرمربی استرالیا، شش تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرد که دو مورد به دلیل مصدومیت بود.

در نیمه اول، استرالیا بیشتر توپ و میدان را در اختیار داشت و چندین موقعیت خطرناک ایجاد کرد، اما نتوانست به گل برسد. پاراگوئه نیز در حملات خود ناکام بود و نتوانست به خوبی از فرصت‌ها استفاده کند.

در نیمه دوم، پاراگوئه تلاش کرد تا بازی را به نفع خود تغییر دهد و با تعویض‌های انجام شده، کیفیت بازی خود را افزایش داد. اما در نهایت هیچ‌یک از دو تیم نتوانستند دروازه حریف را باز کنند و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

این نتیجه برای استرالیا رضایت‌بخش بود، اما پاراگوئه باید امیدوار باشد که در بازی‌های آینده دیگر گروه‌ها به عنوان تیم سوم شانس بیشتری برای صعود داشته باشد و البته از شانس مناسبی برخوردار هستند.

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