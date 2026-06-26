واکنش مورینیو به شایعات فروش ستارههای رئال مادرید
خوزه مورینیو در مورد شایعاتی که حاکی از فروش ستارههای رئال مادرید در تابستان آینده بود، توضیحاتی ارائه داد و تأکید کرد که قصد ندارد بازیکنان کلیدی را از این تیم جدا کند.
به گزارش ایلنا، مورینیو در پادکست «بیست مود آن» گفت که به شایعات مربوط به خروج بازیکنان بزرگ از رئال مادرید پاسخ میدهد. او تصریح کرد: "ما نباید درباره رئال مادرید صحبت کنیم، اما میخواهم به یک نکته اشاره کنم... شنیدم که برخی میگویند: 'خوزه مورینیو به اینجا میآید و برخی از بازیکنان برتر را که supposedly در طول فصل مشکلاتی داشتند، کنار میگذارد'. نه. من این بازیکنان را میخواهم! من بهترینها را میخواهم."
مورینیو که از اول ژوئیه کار خود را در رئال مادرید آغاز خواهد کرد، به چالشهای پیش روی خود نیز اشاره کرد. او گفت: "باید راهی پیدا کنم تا تیمی بسازم و مشکلاتی مانند آنچه که در فصلهای گذشته وجود داشت، نداشته باشم."
سرمربی سابق چلسی همچنین به ویژگیهایی که در بازیکنان جستجو میکند، اشاره کرد و گفت: "بازیکن بزرگ باید یک بسته کامل باشد. باید از نظر فنی، جسمی و ذهنی خوب باشد و همچنین باید بازیکن تیمی باشد."
با توجه به اینکه مورینیو به تازگی به رئال مادرید پیوسته، انتظار میرود که تغییرات بیشتری در ترکیب این تیم در ماههای آینده صورت گیرد.