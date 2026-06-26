نیکی بات درباره رفتار مردم با رونالدو توضیح داد

به گزارش ایلنا، ستاره اسبق منچستریونایتد است، معتقد است که بسیاری از افراد به دلیل وضعیت افسانه‌ای رونالدو، از او فاصله می‌گیرند. او در صحبت‌هایش به این نکته اشاره کرد که رونالدو در واقع یک شوخ‌طبع طبیعی است که از فضای تیمی لذت می‌برد.

بات در گفت‌وگو با پدی پاور گفت: «او واقعاً پسر دوست‌داشتنی است. او یک ستاره بزرگ است، اما در عین حال، گفت‌وگو با او بسیار راحت است. مشکل از دیگران است که به خاطر عظمت او کمی از او فاصله می‌گیرند.»

انتقاداتی که به رونالدو در طول دوران حرفه‌ای‌اش، به ویژه در سال‌های اخیر، وارد شده، به کم‌کاری او در دفاع مربوط می‌شود. اما بات این موضوع را به یک ضرورت محاسبه‌شده نسبت می‌دهد و می‌گوید که رونالدو و لیونل مسی هر دو در مدیریت انرژی خود در زمین بازی مهارت دارند.

بات افزود: «او یک بازیکن تیمی بسیار خوب است. ممکن است در زمین به نظر برسد که فقط ایستاده، اما او انرژی‌اش را برای گلزنی ذخیره می‌کند. وقتی تیم در حال خوب بازی کردن است، او یک تهدید بزرگ است.»

بحث درباره نقش رونالدو در فوتبال سطح بالا در طول جام جهانی ۲۰۲۶ شدت گرفته است. پس از تساوی یک بر یک پرتغال با جمهوری دموکراتیک کنگو، انتقادات شدیدی از رونالدو مطرح شد. اما او در بازی دوم گروهی با زدن دو گل در پیروزی ۵ بر صفر مقابل ازبکستان، به انتقادات پاسخ داد.

ریو فردیناند، اسطوره دیگر منچستریونایتد، در دفاع از رونالدو در شبکه‌های اجتماعی گفت: «رونالدو! او همیشه همین کار را می‌کند! او در این جام جهانی اثر خود را گذاشته است. چطور می‌توان به مردی که به سمت هزار گل می‌رود، شک کرد؟»

بات همچنین به این نکته اشاره کرد که رونالدو در مواجهه با شک و تردیدها به خوبی عمل می‌کند و این ویژگی را از زمان ورودش به منچستریونایتد به نمایش گذاشته است.

اکنون پرتغال و رونالدو به بازی پایانی گروهی خود مقابل کلمبیا نگاه می‌کنند. کلمبیا با شش امتیاز در صدر جدول قرار دارد و پرتغال با چهار امتیاز در تعقیب آن است. رونالدو امیدوار است که با حفظ فرم گلزنی‌اش، کشورش را به دور حذفی به عنوان تیم اول گروه برساند.

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