خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یوونتوس برای جذب گرین‌وود با رم رقابت می‌کند

یوونتوس برای جذب گرین‌وود با رم رقابت می‌کند
کد خبر : 1804443
لینک کوتاه کپی شد.

آینده میسون گرین‌وود به یکی از موضوعات داغ بازار نقل و انتقالات سری آ تبدیل شده است، زیرا یوونتوس به تازگی به جمع رقبای رم برای جذب این مهاجم مارسی پیوسته است.

به گزارش ایلنا، یوونتوس به شدت در تلاش است تا گرین‌وود، وینگر دینامیک و ۲۴ ساله انگلیسی را به خدمت بگیرد و تیم جذب این باشگاه به دقت وضعیت او را زیر نظر دارد. این باشگاه تورینی از فصل گذشته به گرین‌وود علاقه‌مند بوده و آماده است تا در صورت باز شدن پنجره نقل و انتقالات، اقدام کند.

این ورود ناگهانی از سوی یوونتوس برای رقبای داخلی‌اش، رم، چالش بزرگی به وجود آورده است. مذاکرات طولانی‌مدت رم با مارسی به دلیل قیمت بالای ۵۰ میلیون یورو به بن‌بست رسیده است. رم نمی‌خواهد هدف اصلی خود را از دست بدهد و در حال آماده‌سازی یک پیشنهاد جامع برای جذب گرین‌وود است که از مجموع ۵۰ میلیون یورو فراتر خواهد رفت.

علاوه بر این، تلاش‌های رم برای جذب گرین‌وود به یک داستان نقل و انتقالات دیگر گره خورده است. این باشگاه آماده است تا مانو کونه، هافبک خود را برای تأمین مالی این انتقال قربانی کند. در حالی که کونه به شدت مورد توجه آرسنال و چلسی قرار دارد، او به طور خصوصی تمایل بیشتری به پیوستن به پاری سن ژرمن دارد.

در عین حال، علاقه فنرباغچه به گرین‌وود به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این باشگاه ترکیه‌ای که در ابتدا پیشنهاد جذابی برای گرین‌وود داشت، به دلیل شکست نامزد ریاست‌جمهوری خود در انتخابات اخیر، از مذاکرات عقب‌نشینی کرده است. رئیس جدید، عزیز ییلدیریم، به استعداد این بازیکن علاقه‌مند است اما حاضر به پرداخت شرایط مالی نجومی نیست. اکنون رقابت برای جذب گرین‌وود به دو غول سری آ محدود شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی