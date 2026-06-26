پدری: «آنچه مسی در سن ۳۹ سالگی انجام میدهد، فقط او میتواند انجام دهد»
لیونل مسی در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان به شکستن قوانین فیزیک و زمان ادامه میدهد و حتی همتیمیهای سابقش را شگفتزده کرده است. پدری، ستاره جوان اسپانیایی، درباره دلایل برتری مسی در سن ۳۹ سالگی صحبت کرده است.
به گزارش ایلنا، مسی با رهبری تیم ملی آرژانتین به دنبال کسب دومین عنوان جهانی خود است و در این مسیر، رکوردهای جدیدی را در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثبت رسانده است. پدری، که در فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با مسی در بارسلونا همتیمی بود، به تحسین از این فوقستاره ادامه میدهد و میگوید که سن نتوانسته است از کیفیت بازی او بکاهد.
پدری در مصاحبهای با DSports گفت: «من شانس این را داشتم که با او بازی کنم و از او یاد بگیرم. اکنون هم از تماشای بازیهایش لذت میبرم.» او به این نکته اشاره کرد که مسی با درک عمیقتری از فضا و زمان، بازی را تحت کنترل خود دارد و به جای تکیه بر سرعت، از هوش خود بهره میبرد.
عملکرد مسی در این تورنمنت بینظیر بوده است. او با زدن پنج گل، شامل یک هتتریک مقابل الجزایر و دو گل مقابل اتریش، نقش کلیدی در صعود آرژانتین به مرحله حذفی ایفا کرده است. مسی با ۱۸ گل، به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی شناخته میشود و رکوردهای دیگری نیز در این زمینه به نام خود ثبت کرده است.
با پیشرفت مسابقات، احتمال تقابل آرژانتین و اسپانیا وجود دارد. آرژانتین در آخرین بازی گروهی خود به مصاف اردن خواهد رفت و اسپانیا نیز با اروگوئه دیدار خواهد کرد. پدری امیدوار است که در صورت تقابل با مسی، بتواند در برابر الگوی خود قرار گیرد. در نهایت، مسی همچنان در سن ۳۹ سالگی کارهایی انجام میدهد که به نظر غیرممکن میرسد.