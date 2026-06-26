خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح جالب مدافع هلندی درباره شادی بعد از گل بخودی!

توضیح جالب مدافع هلندی درباره شادی بعد از گل بخودی!
کد خبر : 1804441
لینک کوتاه کپی شد.

وان هکه، مدافع تیم ملی هلند، از اولین گل خود در رقابت‌های جام جهانی ابراز خوشحالی کرد و به انتقادات درباره گل‌های خورده پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، وان هکه در مصاحبه‌ای پس از پیروزی ۱-۳ هلند مقابل تونس گفت: «شاید گل‌های زیادی دریافت کرده‌ایم، اما من بسیار مثبت هستم چون در گروه اول شدیم.» این مدافع جوان همچنین به گل اول خود در تیم ملی اشاره کرد و افزود: «این گل اولین گل من برای هلند بود و آن را در جام جهانی زدم. بازیکنان بلافاصله گفتند که این گل مال من نیست، اما من بعد از بازی چک کردم و مطمئن شدم که این گل متعلق به من است.»

او همچنین از شوخی‌های هم‌تیمی‌اش، ریندرز، درباره شادی پس از گل به خودی گفت: «من ندیده بودم کسی این‌قدر بعد از گل به خودی خوشحال شود.» ریندرز نیز به نزدیکی خود به گل اشاره کرد و گفت که هنوز منتظر اولین گل خود در یک تورنمنت بزرگ است.

وان هکه و ریندرز به نقاط ضعف تیم نیز اشاره کردند. ریندرز گفت: «در نیمه اول کمی بی‌دقت بودیم و به حریف کمک کردیم تا به بازی برگردد. این موضوع باید در بازی‌های آینده بهبود یابد.» همچنین وان دایک نیز از دریافت گل از روی ضربه کرنر ابراز نارضایتی کرد.

در مرحله بعدی، هلند باید با مراکش روبرو شود. ریندرز با لبخند گفت: «این بازی برای مردم هلند واقعاً جذاب خواهد بود.» وان هکه نیز افزود: «این نوع بازی‌ها را دوست داریم و باید برنده از میدان خارج شویم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی