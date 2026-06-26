توضیح جالب مدافع هلندی درباره شادی بعد از گل بخودی!
وان هکه، مدافع تیم ملی هلند، از اولین گل خود در رقابتهای جام جهانی ابراز خوشحالی کرد و به انتقادات درباره گلهای خورده پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، وان هکه در مصاحبهای پس از پیروزی ۱-۳ هلند مقابل تونس گفت: «شاید گلهای زیادی دریافت کردهایم، اما من بسیار مثبت هستم چون در گروه اول شدیم.» این مدافع جوان همچنین به گل اول خود در تیم ملی اشاره کرد و افزود: «این گل اولین گل من برای هلند بود و آن را در جام جهانی زدم. بازیکنان بلافاصله گفتند که این گل مال من نیست، اما من بعد از بازی چک کردم و مطمئن شدم که این گل متعلق به من است.»
او همچنین از شوخیهای همتیمیاش، ریندرز، درباره شادی پس از گل به خودی گفت: «من ندیده بودم کسی اینقدر بعد از گل به خودی خوشحال شود.» ریندرز نیز به نزدیکی خود به گل اشاره کرد و گفت که هنوز منتظر اولین گل خود در یک تورنمنت بزرگ است.
وان هکه و ریندرز به نقاط ضعف تیم نیز اشاره کردند. ریندرز گفت: «در نیمه اول کمی بیدقت بودیم و به حریف کمک کردیم تا به بازی برگردد. این موضوع باید در بازیهای آینده بهبود یابد.» همچنین وان دایک نیز از دریافت گل از روی ضربه کرنر ابراز نارضایتی کرد.
در مرحله بعدی، هلند باید با مراکش روبرو شود. ریندرز با لبخند گفت: «این بازی برای مردم هلند واقعاً جذاب خواهد بود.» وان هکه نیز افزود: «این نوع بازیها را دوست داریم و باید برنده از میدان خارج شویم.»