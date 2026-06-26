خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب احتمالی تیم ملی فرانسه مقابل نروژ / امباپه هم هست

ترکیب احتمالی تیم ملی فرانسه مقابل نروژ / امباپه هم هست
کد خبر : 1804439
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال فرانسه برای دیدار با نروژ در مرحله گروهی جام جهانی آماده می‌شود و البته سرمربی خود را در این جدال به دلیل فوت مادرش در اختیار ندارد.

به گزارش ایلنا، در این بازی که روز جمعه رگزار می‌شود، ویلیام سالیبا به دلیل استراحت در ترکیب نخواهد بود و احتمالاً مکسنس لاکروix جای او را در خط دفاعی خواهد گرفت. در خط حمله، عثمان دمبله که در ابتدا حضورش در هاله‌ای از ابهام بود، به احتمال زیاد در سمت راست قرار خواهد گرفت و در کنار دیزیره دوئه، که در بازی قبلی مقابل عراق به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت، به میدان خواهد رفت. مایکل الیسی نیز در مرکز خط حمله و پشت سر کیلیان امباپه بازی خواهد کرد.

در دروازه، مایک ماینیان بدون تغییر باقی می‌ماند و تئو هرناندز جای لوکاس دین را خواهد گرفت. همچنین، ژول کوندé در سمت راست خط دفاعی به میدان خواهد رفت و سومین بازی متوالی‌اش را در این پست انجام خواهد داد. در خط میانی، مانو کنه به بازی ادامه خواهد داد اما با تغییر هم‌تیمی، زیرا آدرین ربیو استراحت خواهد کرد و اورلین چوآمینی به ترکیب بازخواهد گشت.

هدف تیم ملی فرانسه، کسب مقام اول گروه است. این تیم که پیش از این به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرده، قصد ندارد در این دیدار کم‌کاری کند. اورلین چوآمینی در کنفرانس خبری روز پنجشنبه گفت: "پایان در مقام اول؟ این به معنای سفر کمتر است... ما باید همه بازی‌ها را ببریم و بنابراین باید اول شویم. ما می‌خواهیم فردا برنده شویم."

ترکیب احتمالی فرانسه: ماینیان – کوندé، اوپامکانو، لاکروix، هرناندز – کنه، چوآمینی – دمبله، الیسی، دوئه - امباپه

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی