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واکشن قلعه نویی و سرمربی مصر به پرجم‌های ال جی بی تی

واکشن قلعه نویی و سرمربی مصر به پرجم‌های ال جی بی تی
کد خبر : 1804437
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در شرایطی که فیفا در اقدامی عجیب برای دیدار دو کشور مسلمان، مجوز تبلیغ پرچم‌های ال جی بی تی را در نظر گرفته، سرمربیان دو تیم نسبت به آن وکنش نشان دادند.

به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار حساس ایران و مصر، انتخاب نام «بازی افتخار» برای این مسابقه به دلیل همزمانی با جشنواره‌های مربوط به حقوق LGBTQ در سیاتل، واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است.

سرمربیان دو تیم، امیر قلعه‌نویی از ایران و حسام حسن از مصر، در کنفرانس‌های خبری خود از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کردند. قلعه‌نویی در این نشست اعلام کرد که تنها به مسائل مربوط به بازی پاسخ خواهد داد و گفت: "ما به دنبال شادی مردم خود هستیم و تمام تمرکز ما بر روی پیروزی در بازی فردا است." او همچنین به محدودیت‌های سفر تیمش به ایالات متحده اشاره کرد.

حسام حسن نیز در واکنش به این موضوع تأکید کرد که "فیفا مسئولیت‌های سازمانی را بر عهده دارد" و فدراسیون فوتبال مصر به این مسائل رسیدگی می‌کند. او همچنین به اهمیت فوتبال و رعایت اصول بازی جوانمردانه اشاره کرد.

تیم ملی مصر با چهار امتیاز در صدر گروه G قرار دارد و ایران و بلژیک با دو امتیاز در رده‌های بعدی هستند. نیوزلند نیز با یک امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

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