لویس سوارز: بارسلونا به یک مهاجم ثابت نیاز دارد

به گزارش ایلنا، سوارز که از میامی به تماشای تیم سابقش می‌پردازد، معتقد است بارسلونا به یک مهاجم ثابت نیاز دارد که بتواند در کنار بازیکنان کناری مانند فیران تورس بازی کند. او اشاره کرد که ورود به بارسلونا و درخشش از روز اول کار آسانی نیست و بازیکنان باید توانایی حفظ سطح خود را در طول زمان داشته باشند.

سوارز همچنین به گزینه‌های موجود در فوتبال امروز اشاره کرد و از ارلینگ هالند به عنوان یک مهاجم خطرناک یاد کرد، اما او را بیشتر به خاطر همکاری‌اش با سایر بازیکنان، هری کین، تحسین کرد. او همچنین به داروین نونز اشاره کرد و بر این باور بود که اگر نونز ذهنیت خود را تغییر دهد، می‌تواند به یک مهاجم بزرگ تبدیل شود.

در مورد جولین آلوارز، سوارز گفت که این بازیکن باهوش و با تجربه می‌تواند به خوبی در بارسلونا جا بیفتد و به تیم کمک کند. او همچنین به چالش‌های خروج آلوارز از اتلتیکو مادرید اشاره کرد و تجربیات خود را از زمان حضورش در لیورپول به اشتراک گذاشت.

در پایان، سوارز به عملکرد بارسلونا تحت هدایت هانسی فلیک اشاره کرد و از نزدیکی فلیک به بازیکنان و توانایی او در برقراری ارتباط مثبت با آنها تمجید کرد. او معتقد است که این ویژگی‌ها به موفقیت تیم کمک می‌کند.

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