الانگا بهترین بازیکن دیدار ژاپن و سوئد شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال سوئد بامداد امروز (جمعه) در گروه F جام جهانی 2026 به مصاف تیم ملی ژاپن رفت و با ثبت تساوی یک - یک در این مسابقه، به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام صعود کرد.

پس از پایان بازی و با تصمیم کارشناسان فنی فیفا، آنتونی اِلانگا به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

اِلانگا در دقیقه 56 توانست گل تساوی سوئد را به ثمر برساند و حکم صعود شاگردان گراهام پاتر به دور حذفی را امضا کند.

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