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جام جهانی ۲۰۲۶؛

الانگا بهترین بازیکن دیدار ژاپن و سوئد شد

الانگا بهترین بازیکن دیدار ژاپن و سوئد شد
کد خبر : 1804433
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امضاکننده حکم صعود سوئد به مرحله حذفی جا جهانی 2026، عنوان بهترین بازیکن دیدار با ژاپن را کسب کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال سوئد بامداد امروز (جمعه) در گروه F جام جهانی 2026 به مصاف تیم ملی ژاپن رفت و با ثبت تساوی یک - یک در این مسابقه، به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام صعود کرد.

پس از پایان بازی و با تصمیم کارشناسان فنی فیفا، آنتونی اِلانگا به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

اِلانگا در دقیقه 56 توانست گل تساوی سوئد را به ثمر برساند و حکم صعود شاگردان گراهام پاتر به دور حذفی را امضا کند.

 

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