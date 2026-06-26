بروبی بهترین بازیکن دیدار هلند و تونس شد

به گزارش ایلنا، در پایان دیدار تیم‌های هلند و تونس در گروه F، جام جهانی 2026، با انتخاب مسئولان فیفا برایان بروبی به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

در این دیدار که هلند با نتیجه 3 بر یک تونس را شکست داد، برایان بروبی گل دوم این تیم را به ثمر رساند.

لاله‌های نارنجی اروپا با این برد، با 7 امتیاز صدرنشین گروه شدند و به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی صعود کردند.

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