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جام جهانی ۲۰۲۶؛

بروبی بهترین بازیکن دیدار هلند و تونس شد

بروبی بهترین بازیکن دیدار هلند و تونس شد
کد خبر : 1804432
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یکی از گلزنان هلند در جدال با تونس، به‌عنوان بهترین بازیکن دیدار این دو تیم انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در پایان دیدار تیم‌های هلند و تونس در گروه F، جام جهانی 2026، با انتخاب مسئولان فیفا برایان بروبی به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. 

در این دیدار که هلند با نتیجه 3 بر یک تونس را شکست داد، برایان بروبی گل دوم این تیم را به ثمر رساند.

لاله‌های نارنجی اروپا با این برد، با 7 امتیاز صدرنشین گروه شدند و به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی صعود کردند.

 

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