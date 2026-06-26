جام جهانی ۲۰۲۶؛
بروبی بهترین بازیکن دیدار هلند و تونس شد
یکی از گلزنان هلند در جدال با تونس، بهعنوان بهترین بازیکن دیدار این دو تیم انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، در پایان دیدار تیمهای هلند و تونس در گروه F، جام جهانی 2026، با انتخاب مسئولان فیفا برایان بروبی بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
در این دیدار که هلند با نتیجه 3 بر یک تونس را شکست داد، برایان بروبی گل دوم این تیم را به ثمر رساند.
لالههای نارنجی اروپا با این برد، با 7 امتیاز صدرنشین گروه شدند و به مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی صعود کردند.