واکنش جالب ناگلزمن به شکست مقابل اکوادور

به گزارش ایلنا، ناگلزمن در کنفرانس خبری پس از بازی گفت که نویر در گل‌های اکوادور مقصر نیست و عملکرد او را مثبت ارزیابی کرد. آلمان که به عنوان تیم اول گروه E وارد این مسابقه شده بود، با این شکست فرصت کسب امتیاز کامل در مرحله گروهی را از دست داد.

ناگلزمن در توضیح گل‌های اکوادور گفت: «من فکر نمی‌کنم نویر اشتباه کرده باشد. گل اول دشوار بود زیرا توپ از میان چند پا عبور کرد و گل دوم هم موقعیتی سخت برای یک دروازه‌بان بود.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که نویر، قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴، پس از یک دوره غیبت از تیم ملی، به درخواست ناگلزمن به این مسابقات بازگشته است.

سرمربی آلمان با وجود ناراحتی از شکست، به پیروزی‌های قبلی تیمش برابر کیراچائو و ساحل عاج اشاره کرد و تأکید کرد که مهم‌ترین هدف، پیروزی در مرحله حذفی است. او گفت: «ما باید از این شکست درس بگیریم و بهبود یابیم. مهم این است که در مرحله حذفی پیروز شویم و برای بازی دوشنبه آماده خواهیم بود.»

ناگلزمن همچنین به نیاز تیمش به صبر بیشتر در کنترل توپ و سازماندهی دفاع اشاره کرد و گفت: «باید صبر بیشتری داشته باشیم تا فضاها را پیدا کنیم و سپس فشار بیشتری به حریف وارد کنیم. وقتی این کار را انجام دهیم، شانس‌های بیشتری برای پیروزی خواهیم داشت.»

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