جام جهانی ۲۰۲۶؛
سوئد 1 - 1 ژاپن ؛ صعود سامورایی ها و یاران گیوکرش به مرحله بعد
ژاپن با کسب جایگاه دوم جدول گروه F جام جهانی 2026، حریف برزیل در مرحله یکشانزدهم نهایی شد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای جام جهانی فوتبال 2026 از ساعت 02:30 بامداد امروز (جمعه - به وقت ایران) با دیدار تیمهای ملی ژاپن و سوئد از گروه F دنبال شد که این مسابقه با تساوی یک - یک پایان یافت.
پس از یک نیمه کسلکننده که تنها سه شوت در چارچوب داشت، دایزن مائدا در دقیقه 56 برای سامورایی آبی گلزنی کرد و ژاپن را پیش انداخت، اما آنتونی اِلانگا گل تساوی را در دقیقه 62 برای سوئد به ثمر رساند تا تیم گراهام پاتر از شکست فرار کند. در ادامه نیز تلاشهای دو تیم برای گلزنی در ادامه بازی نتیجه نداشت و این مسابقه به تساوی انجامید.
ایوان بارتون از السالوادور قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و شوگو تانیگوچی از ژاپن و ایساک هیِن و ویکتور یوکرش از سوئد را با کارت زرد جریمه کرد.
با این نتایج، ژاپن با 5 امتیاز به کار خود در گروه F پایان داد و بهعنوان تیم دوم گروه راهی یکشانزدهم نهایی شد. سوئد نیز 4 امتیازی شد و بهعنوان یکی از برترین تیمهای رده سومی، به مرحله حذفی مسابقات صعود کرد. ژاپن در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی 2026 به مصاف برزیل میرود.