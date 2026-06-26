تونس 1 -- 3 هلند ؛ صدرنشین لاله های نارنجی اروپا

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی هلند و تونس در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026، از ساعت 02:30 بامداد امروز (جمعه) در ورزشگاه کانزاس‌سیتی ایالت میسوری آمریکا به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی 3 بر یک هلندی‌ها به پایان رسید.

تونس که در دو بازی قبلی خود 5 گل از سوئد و 4 گل از ژاپن دریافت کرده بود، این بازی را هم ناامید کننده آغاز کرد و در همان دقیقه 3 دروازه‌اش با گل به خودی «الیاس سخیری» باز شد و در ادامه نیز «برایان بروبی» در دقیقه 7 دومین گل هلند را روی غفلت مدافعان به ثمر رساند تا نیمه اول با نتیجه 2 بر صفر به سود لاله‌های نارنجی به پایان برسد.

شاگردان هروه رنارد که در نیمه دوم برای جبران نتیجه به زمین آمده بودند، در دقیقه 54 با ضربه سر «حازم مستوری» اختلاف را به حداقل رساندند، اما هلند خیلی زود یک‌بار دیگر دروازه تونس را با ضربه سر فن‌هکه در دقیقه 62 باز کرد تا دوباره اختلاف به دو گل برسد.

تونس با 3 گلی که در این مسابقه دریافت کرد، به اولین تیمی در جام جهانی 2026 تبدیل شد که تعداد گل‌های خورده‌اش دو رقمی می‌شود. این تیم در سه بازی مرحله گروهی خود 12 گل دریافت کرد و بدترین عملکرد دفاعی را تا به اینجای کار به نام خود به ثبت رساند.

کیتیا ایتزل گارسیا از کشور مکزیک قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت و به هیچ بازیکنی کارت زرد یا قرمز نشان نداد.

هلند از دو دیدار قبلی خود چهار امتیاز به دست آورده بود و با این پیروزی 7 امتیازی شد و در صدر جدول گروه F قرار گرفت. بعد از این تیم، ژاپن 5 امتیازی دوم شد و سوئد با 4 امتیاز در جایگاه سوم قرار گفت. تونس نیز بدون امتیاز قعرنشین این گروه شد.

هلند در مرحله یک‌شانزدهم نهایی باید به مصاف مراکش برود.

انتهای پیام/