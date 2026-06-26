الکس اسکوبار از پوشش جام جهانی کنارهگیری کرد: "احساس امنیت نمیکنم"
الکس اسکوبار، مجری و گزارشگر معروف، در یک اعلامیه ناگهانی از تصمیم خود برای کنارهگیری از پوشش جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.
به گزارش ایلنا، اسکوبار این خبر را از طریق شبکههای اجتماعی اعلام کرد و دلیل این تصمیم را مشکلات سلامتی خود عنوان کرد. او در یک برنامه زنده تلویزیونی دچار مشکل فشار خون شد و به بیمارستانی در نیوجرسی منتقل شد.
اسکوبار در پست خود نوشت: "دوستان عزیز، من از پوشش جام جهانی کنارهگیری میکنم. با اینکه در آزمایشها چیزی جدی پیدا نشد، اما احساس امنیت نمیکنم و بهترین کار این است که توقف کنم و به سلامتیام رسیدگی کنم."
او همچنین ابراز کرد که از این تصمیم ناراحت است و به طرفدارانش گفت: "البته که ناامیدکننده است، اما من خوبم. از محبت شما سپاسگزارم و وضعیت را بهروز میکنم."
اسکوبار بخشی از تیم پوششدهنده تیم ملی برزیل در این رقابتها بود و به زودی به برزیل بازخواهد گشت.