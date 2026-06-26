به گزارش ایلنا، اسکوبار این خبر را از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد و دلیل این تصمیم را مشکلات سلامتی خود عنوان کرد. او در یک برنامه زنده تلویزیونی دچار مشکل فشار خون شد و به بیمارستانی در نیوجرسی منتقل شد.

اسکوبار در پست خود نوشت: "دوستان عزیز، من از پوشش جام جهانی کناره‌گیری می‌کنم. با اینکه در آزمایش‌ها چیزی جدی پیدا نشد، اما احساس امنیت نمی‌کنم و بهترین کار این است که توقف کنم و به سلامتی‌ام رسیدگی کنم."

او همچنین ابراز کرد که از این تصمیم ناراحت است و به طرفدارانش گفت: "البته که ناامیدکننده است، اما من خوبم. از محبت شما سپاسگزارم و وضعیت را به‌روز می‌کنم."

اسکوبار بخشی از تیم پوشش‌دهنده تیم ملی برزیل در این رقابت‌ها بود و به زودی به برزیل بازخواهد گشت.

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