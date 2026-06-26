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آرسنال به دنبال جذب ستاره نیوکاسل

آرسنال به دنبال جذب ستاره نیوکاسل
کد خبر : 1804424
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آرسنال مذاکرات خود را برای جذب برونو گیمارس، هافبک نیوکاسل، آغاز کرده است. این باشگاه قهرمان لیگ برتر قصد دارد با تقویت خط میانی خود، برای دفاع از عنوان قهرمانی آماده شود.

به گزارش ایلنا، آرسنال با نمایندگان برونو گیمارس در حال گفتگو است و به نظر می‌رسد که این بازیکن برزیلی یکی از اهداف اصلی کادر فنی آرسنال به رهبری میکل آرتتا باشد. گیمارس در حال حاضر در حال حضور در مسابقات جام جهانی است و آرسنال به دنبال بررسی شرایط اوست.

این هافبک ۲۸ ساله در حالی مورد توجه آرسنال قرار گرفته که نیوکاسل به نمایندگان او اعلام کرده که تمایلی به فروش او ندارد و هرگونه پیشنهاد را رد خواهد کرد. همچنین آرسنال به دنبال تقویت خط حمله خود نیز هست و به مورگان راجرز علاقه‌مند است، اما قیمت بالای او از سوی آستون ویلا، چالش‌برانگیز است.

گیمارس دو سال دیگر از قراردادش با نیوکاسل باقی مانده و هنوز هیچ نشانه‌ای از تمایل به ترک این باشگاه نشان نداده است.

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