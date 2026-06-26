آرسنال به دنبال جذب ستاره نیوکاسل

به گزارش ایلنا، آرسنال با نمایندگان برونو گیمارس در حال گفتگو است و به نظر می‌رسد که این بازیکن برزیلی یکی از اهداف اصلی کادر فنی آرسنال به رهبری میکل آرتتا باشد. گیمارس در حال حاضر در حال حضور در مسابقات جام جهانی است و آرسنال به دنبال بررسی شرایط اوست.

این هافبک ۲۸ ساله در حالی مورد توجه آرسنال قرار گرفته که نیوکاسل به نمایندگان او اعلام کرده که تمایلی به فروش او ندارد و هرگونه پیشنهاد را رد خواهد کرد. همچنین آرسنال به دنبال تقویت خط حمله خود نیز هست و به مورگان راجرز علاقه‌مند است، اما قیمت بالای او از سوی آستون ویلا، چالش‌برانگیز است.

گیمارس دو سال دیگر از قراردادش با نیوکاسل باقی مانده و هنوز هیچ نشانه‌ای از تمایل به ترک این باشگاه نشان نداده است.

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