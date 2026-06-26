بیرانوند: مصر بازیکنان بزرگی دارد که همه یک محمد صلاح هستند

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند در نشست خبری پیش از بازی ایران مقابل مصر در دور سوم جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: فردا یک بازی خیلی مهم داریم و تمام تمرکز ما روی کار خودمان است که باید چه کار کنیم. مصر بازیکنان بزرگی دارد. هر ۲۶ بازیکنی که این تیم به جام جهانی آورده، یک محمد صلاح هستند و این تیم متکی به یک یا چند نفر نیست. تیم بسیار خوبی نشان داده و یکی از بهترین تیم‌های گروه ماست‌.

وی افزود: امیدوارم فردا بتوانیم کارهایی که روی نقاط ضعف و قوت حریف انجام داده‌ایم به بهترین شکل پیاده کنیم تا مردم ایران خوشحال شوند.

دروازه‌بان‌ تیم ملی ایران درباره اینکه در بازی قبلی زحمات زیادی کشیدی و بهترین بازیکن زمین شدی اما دیدار با مصر مهم‌ترین بازی تاریخ فوتبال ایران است و آیا می‌توانی این عملکرد را ادامه بدهی، گفت: خدا را شکر در بازی قبلی با کمک تمام بچه‌ها توانستم به تیم خود کمک کنم. وقتی مقابل یک تیم بزرگ با کمک کردن به تیم‌، بهترین بازیکن زمین می‌شوی، انتظارات زیاد می‌شود.

بیرانوند ادامه داد: من هم بازیکن بی‌تجربه‌ای نیستم و سومین بار است در جام جهانی شرکت می‌کنم‌. تمام تمرکز خود را روی یکی از مهم‌ترین بازی‌های تاریخ تیم ملی گذاشته‌ام و امیدوارم تمام بچه‌ها فردا با تمرکز بیشتر، بدون اشتباه کار کنند. فقط به مردم ایران و شادی آنها فکر می‌کنیم.

وی درخصوص شرایط تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، گفت: به هرحال باید خودمان را برای جام جهانی آماده می‌کردیم‌. می‌دانستیم بازی‌های خیلی سنگینی داریم. اردوهای خیلی خوبی داشتیم. شاید بازی‌های دوستانه خیلی خوبی نداشتیم اما از لحاظ تمرینی خیلی آماده بودیم. شخص خودم تمرینات خوبی با مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی داشتم.

دروازه‌بان تیم ملی عنوان کرد: از تمامی دروازه‌بان‌هایی که کنار من کار کردند خیلی تشکر می‌کنم زیرا در این مدت خیلی با تمرین کردن و انگیزه‌ای که به من می‌دادند، به من کمک کردند. تمام تمرکز خود را گذاشته‌ام تا ان‌شاءالله ایران فردا برای اولین بار صعود کند. پس از صعود می‌توانم به کارهایی که انجام دادم فکر کنم اما الان فقط به دیدار با مصر فکر می‌کنم و امیدوارم فردا موفق باشیم.

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