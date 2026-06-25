به گزارش ایلنا، اکوادور در این مسابقه با نتیجه ۲-۱ آلمان را شکست داد و به مرحله بعدی جام جهانی صعود کرد. بکاچچه، که خود سابقه بازی در خط دفاعی را دارد، با این پیروزی به عنوان سرمربی، موفقیت بزرگی را برای تیمش رقم زد. او که در پایان بازی با اشک شوق به سمت خانواده‌اش دوید، تصویر زیبایی از شادی و عشق را به نمایش گذاشت.

این پیروزی، که اولین بار در تاریخ فوتبال اکوادور رخ داد، باعث شادی و هیجان بی‌نظیری در میان هواداران و بازیکنان شد. بکاچچه با موهای بلوندش و اشک در چشمانش، به سمت خانواده‌اش دوید و لحظاتی شگفت‌انگیز را رقم زد که به یادگار خواهد ماند. این سرمربی که در روزهای سخت به عنوان یک قهرمان ظاهر شده، به خوبی نشان داد که فوتبال فراتر از یک بازی است و می‌تواند زندگی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

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