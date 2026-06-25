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پلاتا: اکوادور برای مرحله حذفی جان خواهد داد

پلاتا: اکوادور برای مرحله حذفی جان خواهد داد
کد خبر : 1804413
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مهاجم اکوادوری، گونزالو پلاتا، با گلزنی در بازی مقابل آلمان، تیمش را به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند و از عزم راسخ بازیکنان برای موفقیت در ادامه رقابت‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، پلاتا در مصاحبه‌ای پس از پیروزی ۲ بر ۱ اکوادور مقابل آلمان، به اهمیت این پیروزی و تلاش تیمش برای صعود به مرحله بعد اشاره کرد. اکوادور در آغاز مسابقات با شکست از ساحل عاج و تساوی مقابل کوراسائو مواجه شده بود و تنها با این پیروزی توانست به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم به مرحله حذفی راه یابد.

پلاتا در این باره گفت: «اکنون ما با اشتیاق و انگیزه بازی خواهیم کرد و هیچ چیزی از گذشته نباید ما را تحت تأثیر قرار دهد. ما با ایمان به یکدیگر، ۲۶ بازیکنی داریم که برای مردم‌مان جان خواهند داد.»

او همچنین به شروع ناامیدکننده تیمش در دو بازی اول اشاره کرد و افزود: «همه ما انتظار داشتیم که عملکرد بهتری داشته باشیم. در دو بازی اول خیلی سختی کشیدیم و امیدوار بودیم که صعود زودتر حاصل شود، اما حالا فکر می‌کنم این بهتر است.»

اکوادور اکنون منتظر مشخص شدن حریف خود در مرحله دوم جام جهانی است و این تیم تنها پس از پایان مرحله گروهی خواهد دانست که با چه تیمی رقابت خواهد کرد.

 

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