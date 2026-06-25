جیمز و رایس تمرین را به خاطر مصدومیت از دست دادند
مصدومیتهای اخیر جیمز و رایس نگرانیهایی را برای تیم ملی انگلستان قبل از بازی آخر گروهی مقابل پاناما به وجود آورده است. وضعیت این دو بازیکن در آستانه این مسابقه حساس همچنان نامشخص است.
به گزارش ایلنا، رییس جیمز، مدافع راست تیم ملی انگلستان، در تمرین روز پنجشنبه غایب بود و این موضوع نگرانیهایی را درباره آمادگی جسمانی او برای بازی نهایی گروه L ایجاد کرده است. این بازیکن ۲۶ ساله در دیدار برابر غنا دچار آسیبدیدگی همسترینگ شد و نتوانست در آخرین جلسه تمرینی قبل از بازی شنبه شرکت کند.
اکنون باید دید آیا مدافع چلسی قادر به حضور در ترکیب اصلی خواهد بود یا به عنوان گزینهای از روی نیمکت در این بازی به میدان خواهد رفت. جیمز یکی از بازیکنان کلیدی در ترکیب اصلی تحت هدایت توماس توخل است و در هر دو بازی قبلی جام جهانی حضور داشته است.
در همین حال، دکلان رایس نیز که پس از بازی با غنا با باندپیچی بر روی ساق پای چپش از استادیوم بوسطن خارج شد، در تمرین روز پنجشنبه غایب بود. با این حال، منابع خبری نشان میدهند که وضعیت آمادگی این هافبک ۲۷ ساله کمتر نگرانکننده است.
باید دید آیا توخل ریسک خواهد کرد و رایس را در ترکیب اصلی قرار خواهد داد، به ویژه با توجه به اینکه او در خطر محرومیت برای مرحله یکهشتم نهایی قرار دارد. تیم ملی انگلستان با یک گل از غنا پیش است و با یک امتیاز بیشتر نسبت به کرواسی، که در بازی اول ۴-۲ مغلوب شده، در صدر گروه قرار دارد.