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ژاپن به یک امتیاز مقابل سوئد نیاز دارد

ژاپن به یک امتیاز مقابل سوئد نیاز دارد
کد خبر : 1804411
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ژاپن برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی به یک امتیاز در دیدار با سوئد نیاز دارد. با آغاز دور نهایی بازی‌های گروهی، مسیر رسیدن به فینال جام جهانی در تاریخ ۱۹ تیرماه به تدریج مشخص می‌شود.

به گزارش ایلنا، در حال حاضر، تیم‌های انگلستان و اسکاتلند در موقعیت‌های متفاوتی قرار دارند. انگلستان در صدر گروه L قرار دارد و اسکاتلند که در گروه C سوم شده، باید ابتدا در مرحله گروهی پیروز شود تا شانس صعود به دور بعدی را داشته باشد. با این حال، شکست ۳-۰ اسکاتلند مقابل برزیل، امیدهای این تیم برای صعود به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم را به شدت کاهش داده است.

تعداد زیادی از تیم‌ها هنوز برای صعود به مرحله حذفی در حال رقابت هستند. تیم‌های برتر هر گروه به همراه هشت تیم سوم با بهترین رکورد به دور بعدی راه می‌یابند. در این میان، تیم‌های مختلف باید به نتایج بازی‌های خود توجه داشته باشند تا شانس صعود خود را حفظ کنند.

مکزیک به عنوان اولین تیم صعود کننده به مرحله حذفی، گروه A را با رکورد ۱۰۰ درصدی به پایان رساند. آفریقای جنوبی نیز با پیروزی ۱-۰ مقابل کره جنوبی به مرحله حذفی راه یافت و برای اولین بار در تاریخ خود به این موفقیت دست یافت. در دیگر گروه‌ها، تیم‌هایی مانند برزیل و سوئیس نیز با نتایج خوب به دور بعدی صعود کردند.

تیم‌های دیگر مانند ژاپن و هلند نیز در تلاش هستند تا با کسب امتیاز لازم، به مرحله حذفی برسند. در این میان، سوئد تنها در صورت پیروزی می‌تواند به صعود امیدوار باشد. در نهایت، رقابت‌های جام جهانی با جذابیت‌های خاص خود، تماشاگران را به شدت درگیر کرده است و همه منتظر نتایج نهایی هستند.

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