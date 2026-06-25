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تغییرات کادر تیم ملی هلند و امیدواری به درخشش مالن

تغییرات کادر تیم ملی هلند و امیدواری به درخشش مالن
کد خبر : 1804409
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سرمربی تیم ملی هلند از تغییرات در ترکیب تیمش برای دیدار با تونس خبر داد و به اهمیت درخشش مالن در این مسابقه اشاره کرد.

به گزارش ایلنا، رونالد کومان در آستانه دیدار با تونس اعلام کرد که مالن و برایان بروبی و ناتان آکه به میدان خواهند رفت و دو بازیکن دیگر به نام‌های ون د ون و سامرویل به دلیل خطر دریافت کارت زرد دوم از ترکیب کنار گذاشته شده‌اند. کومان تأکید کرد که این تنها دلیل تغییرات در ترکیب است.

مالن برای سومین بار متوالی در این جام جهانی به میدان خواهد رفت و هنوز موفق به گلزنی نشده است. کومان در این باره گفت: «مهاجمان همیشه به گل نیاز دارند» و ابراز امیدواری کرد که مالن در این دیدار تأثیرگذار باشد. او افزود: «اگر بازی به سمت گلزنی برود، این موضوع بر روی بازیکن تأثیر می‌گذارد. او دوباره از سمت راست با آزادی کامل بازی خواهد کرد و به یک بازی خوب نیاز دارد، به ویژه به عنوان یک مهاجم که می‌خواهد گل بزند یا تفاوت ایجاد کند.»

کومان همچنین اشاره کرد که اگر شرایط بازی اجازه دهد، تغییرات زیادی در ترکیب خواهد داد و گفت: «این بستگی به نتیجه دارد و باید این موضوع را در نظر داشته باشید، اما یاد گرفته‌ام که نباید از قبل به آن فکر کنید. اگر به آن مرحله برسیم، این یک امکان است.»

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