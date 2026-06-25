جام جهانی ۲۰۲۶؛
آنگولو بهترین بازیکن دیدار اکوادور و آلمان شد
زننده گل تساویبخش اکوادور مقابل آلمان، جایزه بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال اکوادور پنجشنبه شب با برتری 2 بر یک مقابل آلمان در آخرین روز از دیدارهای گروه E جام جهانی 2026، صعود خود را بهعنوان یکی از برترین تیمهای رده سومی گروههای 12 گانه قطعی کرد.
پس از پایان این مسابقه، نیلسون آنگولو بهعنوان برترین بازیکن زمین انتخاب شد. این بازیکن در دقیقه 9 گل اول و تساویبخش اکوادور را به ثمر رساند.
آلمان و ساحل عاج با کسب 6 امتیاز، رتبههای اول و دوم جدول گروه E را کسب کردند و به مرحله یکشانزدهم نهایی رسیدند.