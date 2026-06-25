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جام جهانی ۲۰۲۶؛

پپه بهترین بازیکن دیدار کوراسائو و ساحل عاج شد

پپه بهترین بازیکن دیدار کوراسائو و ساحل عاج شد
کد خبر : 1804406
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گلزن ساحل عاج به‌عنوان بهترین بازیکن دیدار با کوراسائو انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ساحل عاج در آخرین دیدار خود در گروه E جام جهانی، با نتیجه 2 بر صفر از سد کوراسائو گذشت تا با 6 امتیاز به‌عنوان تیم دوم این گروه راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی شود. 

در پایان این مسابقه با انتخاب مسئولان فیفا، نیکولاس پپه مهاجم تیم ساحل عاج که هر دو گل تیمش را در این مسابقه به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. 

 

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