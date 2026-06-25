اکوادور 2 - 1 آلمان ؛ شکست عجیب ژرمن ها

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آلمان از ساعت 23:30 پنجشنبه شب (به وقت ایران) در دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی 2026 و در ورزشگاه متلایف نیویورک مقابل اکوادور صف‌آرایی کرد و با نتیجه 2 بر یک شکست خورد.

ژرمن‌ها که پیش‌تر صعود خود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را قطعی کرده بودند، در دقیقه 2 با گلزنی لروی سانه از حریف خود پیش افتادند. در شرایطی که بسیاری از فوتبالدوستان انتظار بردی پُرگل از مانشافت داشتند، نیلسون آنگولو در دقیقه 9 توانست گل تساوی را برای اکوادور به ثمر برساند.

در شرایطی که جریان بازی نشان می‌داد عطش اکوادوری‌ها برای پیروزی بیشتر است، آنها حملات بیشتری روی دروازه مانشافت ترتیب دادند. این موقعیت‌ها در دقیقه 77 نتیجه داد و گونزالو پلاتا با بهره‌ای که از اشتباه مانوئل نویر بُرد، دروازه آلمان را باز کرد. این نتیجه تا پایان پابرجا ماند و اکوادور توانست اولین شکست شاگردان یولیان ناگلسمان را در این جام رقم بزند.

آلمان در پایان دیدارهای گروه E جام جهانی 2026 با کسب 6 امتیاز، به‌عنوان صدرنشین راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد و در این دور مقابل یکی از تیم‌های سوم گروه‌های F ،D ،C ،B ،A می‌رود. اکوادور نیز به‌عنوان یکی از تیم‌های برتر رده سومی، به مرحله حذفی صعود کرد. نتیجه‌ای که در صورت تساوی تیم ملی ایران مقابل مصر ممکن است به قیمت حذف شاگردان قلعه‌نویی با وجود کسب رتبه سوم تمام شود.

توری پنسو داور آمریکایی بازی به پیرو اینکاپیه، آلان فرانکو و گونزالو پلاتا از اکوادور و الکساندر پاولوویچ از آلمان کارت زرد نشان داد.

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