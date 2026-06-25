کوراسائو 0 - 2 ساحل عاج ؛ صعود فیل ها به مرحله بعد

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای گروه E جام جهانی 2026، تیم‌های ساحل عاج و کوراسائو از ساعت 23:30 پنجشنبه (به وقت تهران) در ورزشگاه فیلادلفیا آمریکا به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی 2 بر صفر تیم ساحل‌عاج به پایان رسید تا این تیم آفریقایی با 6 امتیاز به‌عنوان تیم دوم گروه پس از آلمان راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شود.

در این بازی ساحل عاج که بازی را تهاجمی آغاز کرده بود، خیلی زود در دقیقه 7 با نفوذ ار جناح چپ و پاس در عرض توسط نیکولاس پپه به گل رسید و دروازه کوراسائو را گشود.

پس از این گل، کوراسائو هم سعی داشت تا گل خورده را جبران کند، اما نتوانست موقعیت چندان جدی روی دروازه ساحل عاج ایجاد کند و در نیمه اول تنها یک شوت در چارچوب به سمت دروازه حریف زد و اکثر دقایق مسابقه توپ و میدان در اختیار حریف آفریقایی بود.

نیمه دوم هم همانند نیمه اول ساحل عاج تیم برتر زمین بود و در دقیقه 64 یک‌بار دیگر نیکولاس پپه با یک ضربه دقیق دروازه کوراسائو را باز کرد تا خیال شاگردان امرس فایه از برتری در این بازی راحت شود.

ساحل عاج با قرار گرفتن در رده دوم گروه E، در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف تیم دوم گروه «I» (فرانسه یا نروژ) خواهد رفت.

قضاوت این مسابقه را گلن نایبرگ سوئدی بر عهده داشت. او در این مسابقه به نیکولاس پپه از ساحل عاج و جونینهو باکونا و کاستانیر از کوراسائو کارت زرد داد.

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