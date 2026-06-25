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تغییرات در ترکیب تیم ملی فرانسه برای دیدار با نروژ

تغییرات در ترکیب تیم ملی فرانسه برای دیدار با نروژ
کد خبر : 1804400
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تیم ملی فرانسه در آستانه دیدار با نروژ تغییراتی در ترکیب خود ایجاد خواهد کرد. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که فرانسه پیش از این صعود خود به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده است.

به گزارش ایلنا، کادر فنی تیم ملی فرانسه تصمیم دارد تا در این بازی که روز جمعه در بوستون برگزار می‌شود، از حداکثر توان خود بهره ببرد و به دنبال کسب جایگاه نخست گروه است. یکی از تغییرات مهم در ترکیب، احتمال حضور مکسنس لاکروآ در ترکیب اصلی به جای ویلیام سالیبا است. سالیبا به دلیل مشکلات کمر از چند ماه پیش دچار ناراحتی است و در تمرینات امروز نیز غیبت خواهد داشت.

گای استفان، مربی تیم ملی، در کنفرانس خبری اعلام کرد: «ویلیام فردا (جمعه) در دسترس نخواهد بود. جانشین او؟ کافی است به کسی که در بازی‌های اخیر جایگزین او شده است، اشاره کنیم.» استفان همچنین در غیاب دیدیه دشان، که به دلیل فوت مادرش به فرانسه بازگشته، بر روی نیمکت خواهد نشست.

با توجه به اظهارات استفان، لاکروآ گزینه اصلی برای شروع بازی خواهد بود و ایبراهیما کناته در اولویت قرار ندارد. لاکروآ در بازی‌های قبلی نیز به عنوان بازیکن جانشین سالیبا در دیدارهای دوستانه و جام جهانی به میدان رفته است.

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