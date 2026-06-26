چرا روی پیراهن تیم ملی فوتبال فرانسه، خروس وجود دارد؟
خروس، نماد دیرینه تیم ملی فوتبال فرانسه، از بیش از یک قرن پیش بر روی پیراهن بازیکنان این تیم نقش بسته است. اما چرا این حیوان برای نمایندگی بازیکنان فرانسوی انتخاب شده است؟ در این گزارش به تاریخچه این نماد که در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، میپردازیم.
به گزارش ایلنا، برای درک دلیل وجود خروس بر روی پیراهن تیم ملی فرانسه، باید به اوایل قرن بیستم بازگردیم. پیش از آنکه این حیوان به نماد تیم ملی تبدیل شود، به هویت فرانسوی مرتبط بود. ریشه این ارتباط به یک بازی کلامی در زبان لاتین برمیگردد که «گالوس» هم به معنای گالی و هم به معنای خروس بود. در طول قرنها، این حیوان به نماد ملی تبدیل شد و با ارزشهایی چون افتخار، شجاعت و مبارزهطلبی گره خورد.
تاریخچه خروس بر روی پیراهن تیم ملی فرانسه از سال ۱۹۰۹ آغاز میشود، پنج سال پس از تأسیس این تیم. در آن زمان، فوتبال فرانسه هنوز تحت سازمانهای مختلفی اداره میشد و تیم ملی وابسته به اتحادیه ورزشهای فرانسوی بود که نماد خود را بر روی لباس بازیکنان قرار میداد. پیراهن تیم ملی در آن زمان سفید و با لوگوی این اتحادیه بود.
پس از تنشها میان نهادهای مختلف فوتبال فرانسه، کمیته فرانسوی بینالمللی در سال ۱۹۰۸ به نمایندگی از فرانسه در فیفا انتخاب شد. تمایل به تأکید بر هویت ملی منجر به ظهور خروس بر روی لباس تیم ملی شد. این حیوان به تدریج جایگزین نماد اتحادیه ورزشهای فرانسوی شد و به اولین نماد واقعی مرتبط با تیم ملی تبدیل گردید. رنگ آبی نیز به پیراهن اضافه شد که در آن زمان هنوز در فوتبال بینالمللی نادر بود.
استفاده از خروس تنها به فوتبال محدود نمیشود. در اوایل دهه ۱۹۱۰، این حیوان بر روی تجهیزات بازیکنان راگبی فرانسه نیز ظاهر شد. در سال ۱۹۱۲، کمیته فرانسوی بینالمللی تصمیم به اعطای نشان خروس به بازیکنانی که حداقل سه بازی بینالمللی انجام داده بودند، گرفت. این نشان به اولین بازیکنان بینالمللی فرانسه اعطا میشد، هرچند هنوز به طور مستقیم بر روی پیراهن تیم ملی در مسابقات رسمی قرار نداشت.
با گذشت دههها، خروس به عنوان یکی از نمادهای اصلی تیمهای ملی فرانسه تثبیت شد. این نماد که بیش از یک قرن بر روی پیراهنهای تیم ملی وجود دارد، فراتر از یک نماد ورزشی است و نمایانگر تعلق به کشور، افتخار به دفاع از رنگها و تاریخ فوتبال فرانسه است.
امروزه، هرگاه یک بازیکن پیراهن آبی را به تن میکند، نمادی را بر دوش میکشد که ریشههای آن در تاریخ فرانسه و ورزش نهفته است. خروس به بخشی جداییناپذیر از هویت تیم ملی تبدیل شده است، به همان اندازه که رنگ آبی پیراهن یا لقب بازیکنان اهمیت دارد.