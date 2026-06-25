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مصر با دو غایب به مصاف ایران می‌رود

مصر با دو غایب به مصاف ایران می‌رود
کد خبر : 1804397
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تیم ملی مصر در آستانه دیدار سرنوشت‌ساز برابر ایران، تمرینات خود را با غیبت دو بازیکن دنبال کرد؛ مسابقه‌ای که نقش مهمی در تعیین تیم‌های صعودکننده از گروه هفتم جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد داشت.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی مصر تمرینات خود را برای دیدار حساس برابر ایران در هفته سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه داد؛ مسابقه‌ای که قرار است بامداد شنبه در شهر سیاتل آمریکا برگزار شود.

در آخرین جلسه تمرینی مصر، ۲۴ بازیکن حضور داشتند، اما حمدی فتحی و حسام عبدالمجید در تمرین گروهی شرکت نکردند. حمدی فتحی به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ زیر نظر کادر پزشکی برنامه درمانی خود را دنبال می‌کند و حسام عبدالمجید نیز همچنان در حال طی کردن روند درمان و انجام معاینات پزشکی است.

تیم ملی مصر با چهار امتیاز در صدر جدول گروه هفتم قرار دارد و ایران و بلژیک نیز با دو امتیاز در رده‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. نیوزیلند هم با یک امتیاز در جایگاه چهارم این گروه قرار گرفته است.

دیدار ایران و مصر از اهمیت بالایی برخوردار است و نتیجه آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت صعود دو تیم به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.

 

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