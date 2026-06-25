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رئال برای بازگرداندن نیکو پاز دست به کار شد

رئال برای بازگرداندن نیکو پاز دست به کار شد
کد خبر : 1804396
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رئال مادرید تصمیم خود برای بازگرداندن نیکو پاز را نهایی کرده و قصد دارد با فعال کردن بند بازخرید، این هافبک آرژانتینی را دوباره به سانتیاگو برنابئو برگرداند.

به گزارش ایلنا،  رئال مادرید گام نهایی را برای بازگرداندن نیکو پاز برداشت. مدیران این باشگاه در نشست اخیر با مسئولان کومو اعلام کردند که بند بازخرید ۹ میلیون یورویی این هافبک آرژانتینی را فعال خواهند کرد.

بر اساس گزارش مارکا، در جلسه روز پنجشنبه میان دو باشگاه، رئال مادرید به‌صورت رسمی تصمیم خود را برای بازگرداندن نیکو پاز به اطلاع کومو رساند. انتظار می‌رود مراحل اداری این انتقال طی روزهای آینده نهایی شود تا این بازیکن بار دیگر پیراهن رئال را بر تن کند.

عملکرد درخشان پاز در سری‌آ باعث شده مدیران رئال حفظ کنترل کامل بر آینده این استعداد جوان را در اولویت قرار دهند. به همین دلیل، حتی اگر او در آینده دوباره راهی کومو شود، تصمیم نهایی درباره مقصد بعدی‌اش در اختیار باشگاه مادریدی خواهد بود.

در گزارش مارکا آمده است که رئال مادرید برای فروش احتمالی این بازیکن در آینده، ارزشی در حدود ۶۰ میلیون یورو در نظر گرفته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد بالای مدیران باشگاه به آینده این هافبک آرژانتینی است.

نیکو پاز که این روزها همراه تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد، علاقه‌مند بود یک فصل دیگر زیر نظر سسک فابرگاس در کومو بازی کند، اما با فعال شدن بند بازخرید، تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر حرفه‌ای او به‌طور کامل در اختیار رئال مادرید خواهد بود.

 

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