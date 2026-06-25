یک دقیقه سکوت اسپانیا برای همدردی با مردم ونزوئلا

به گزارش ایلنا، زلزله‌ای که روز چهارشنبه ونزوئلا را لرزاند، خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورد و جامعه بین‌المللی به سرعت به این فاجعه واکنش نشان داد. تیم ملی اسپانیا نیز در اقدامی همدلانه، پیش از آغاز تمرینات خود در مکزیک، یک دقیقه سکوت کرد تا یاد قربانیان این حادثه را گرامی بدارد.

این تمرین، آغازگر آخرین جلسه تمرینی تیم اسپانیا پیش از دیدار با اروگوئه در مرحله گروهی بود. تیم اسپانیا پس از تساوی غیرمنتظره ۰-۰ مقابل کیپ‌ورد، با پیروزی قاطع ۴-۰ برابر عربستان سعودی به دنبال کسب موفقیت در این مسابقه است.

با چهار امتیاز در کارنامه، اسپانیا به مصاف اروگوئه‌ای می‌رود که تنها دو امتیاز کسب کرده و در وضعیت دشواری قرار دارد. این دیدار حساس روز جمعه ساعت ۲۱ به وقت محلی برگزار خواهد شد و هواداران می‌توانند آن را به صورت زنده دنبال کنند.

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