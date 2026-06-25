تیاسوی ۱۸۶۰ مونیخ در آستانه ورشکستگی
باشگاه تاریخی آلمانی تیاسوی ۱۸۶۰ مونیخ، که روزگاری رقیب بایرن مونیخ بود، اکنون در آستانه ورشکستگی قرار دارد و بهتازگی اقدام به اعلام ورشکستگی کرده است.
به گزارش ایلنا، این باشگاه با انتشار بیانیهای در وبسایت خود اعلام کرد که یک مدیر برای مدیریت فرآیند ورشکستگی منصوب شده است. هدف از این اقدام، «به دست آوردن سریعترین دید کلی برای بررسی و انجام مراحل بعدی با مدیریت» عنوان شده است.
تیاسوی ۱۸۶۰ مونیخ، که تنها باشگاه مونیخی حاضر در نخستین دوره بوندسلیگا در فصل ۱۹۶۴-۱۹۶۳ بود، در سال ۱۹۶۶ یک بار قهرمان آلمان شد. این باشگاه آخرین بار در فصل ۲۰۰۴-۲۰۰۳ در بوندسلیگا حضور داشت و پس از آن بهتدریج با افت مواجه شد و مشکلات مالی، آن را به سمت سقوط سوق داد. با وجود کسب مقام هشتم در لیگ دسته سوم فصل گذشته، این تیم به دلیل کمبود نقدینگی به لیگ چهارم نیمهحرفهای سقوط کرد.