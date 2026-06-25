به گزارش ایلنا، شیک که در سال ۲۰۱۶ به تیم ملی بزرگسالان پیوسته بود، در این جام جهانی اولین تجربه خود را در مسابقات جهانی کسب کرد. جمهوری چک پس از سال‌ها غیبت در جام جهانی، در این دوره نیز نتوانست از مرحله گروهی عبور کند و خاطرات تلخی را برای هوادارانش رقم زد.

این مهاجم که در حال حاضر برای بایرن لورکوزن بازی می‌کند، در بیانیه‌ای گفت: «خروج از تیم ملی برای من با افتخار و حسرت همراه است. احساس می‌کنم فوتبال چک پتانسیل بیشتری دارد که باید به آن توجه شود.»

او همچنین از هواداران و هم‌تیمی‌هایش به خاطر حمایت‌هایشان تشکر کرد و افزود: «افتخار بزرگی بود که پیراهن جمهوری چک را به تن کردم.»

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