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پاتریک شیک از تیم ملی جمهوری چک کناره‌گیری کرد

پاتریک شیک از تیم ملی جمهوری چک کناره‌گیری کرد
کد خبر : 1804374
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پاتریک شیک، مهاجم تیم ملی جمهوری چک، پس از شکست ۳ بر ۰ برابر مکزیک و حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، از حضور در تیم ملی کناره‌گیری کرد. این بازیکن ۳۰ ساله اعلام کرد که تصمیمش مدت‌ها در ذهنش بوده و به عملکرد ضعیف تیم ملی مرتبط نیست.

به گزارش ایلنا، شیک که در سال ۲۰۱۶ به تیم ملی بزرگسالان پیوسته بود، در این جام جهانی اولین تجربه خود را در مسابقات جهانی کسب کرد. جمهوری چک پس از سال‌ها غیبت در جام جهانی، در این دوره نیز نتوانست از مرحله گروهی عبور کند و خاطرات تلخی را برای هوادارانش رقم زد.

این مهاجم که در حال حاضر برای بایرن لورکوزن بازی می‌کند، در بیانیه‌ای گفت: «خروج از تیم ملی برای من با افتخار و حسرت همراه است. احساس می‌کنم فوتبال چک پتانسیل بیشتری دارد که باید به آن توجه شود.»

او همچنین از هواداران و هم‌تیمی‌هایش به خاطر حمایت‌هایشان تشکر کرد و افزود: «افتخار بزرگی بود که پیراهن جمهوری چک را به تن کردم.»

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