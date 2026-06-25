خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجازه ورود پرچم‌های LGBT به بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل

اجازه ورود پرچم‌های LGBT به بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل
کد خبر : 1804373
لینک کوتاه کپی شد.

بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل به عنوان یک رویداد شامل و متنوع شناخته می‌شود. فیفا با تأیید ورود پرچم‌های رنگین کمان به این مسابقات، به درخواست‌های ایران و مصر برای ممنوعیت این نمادها پاسخ منفی داده است.

به گزارش ایلنا، فیفا اعلام کرده که در "بازی افتخار" که در هفته افتخار سیاتل برگزار می‌شود، هواداران از تمامی گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی می‌توانند با پرچم‌های رنگین کمان در استادیوم حضور یابند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دو تیم ایران و مصر، که روابط همجنس‌گرایانه را جرم می‌دانند، در این مسابقه به مصاف هم می‌روند.

در ادامه، فیفا تأکید کرده که این رویداد به عنوان "بازی افتخار" شناخته نمی‌شود و فعالیت‌های مرتبط با هفته افتخار سیاتل هیچ ارتباطی با این مسابقه ندارد. با این حال، کمیته محلی سازمان‌دهی فیفا در سیاتل همچنان به تبلیغ این عنوان ادامه می‌دهد.

رئیس فیفا، جیانی اینفانتینو، در مصاحبه‌ای بیان کرده است: «باید روشن شود که در جام جهانی فیفا هیچ "بازی افتخاری" وجود ندارد. ما یک مسابقه جام جهانی داریم و در همان روز، رویدادهایی از سوی نهادهای خارجی در شهر برگزار خواهد شد که ارتباطی با مسابقه ندارد.»

کمیته محلی در سیاتل از زمان تأیید برگزاری بازی در این شهر، برنامه‌ریزی‌هایی برای "بازی افتخار" انجام داده است. با این حال، پس از قرعه‌کشی گروه‌ها که ایران و مصر را در یک گروه قرار داد، مقامات این دو کشور تلاش کرده‌اند تا این عنوان را از مسابقه جدا کنند.

سخنگوی تیم ملی ایران اعلام کرده که این کشور به شدت به این موضوع اهمیت می‌دهد و موضع خود را به فیفا منتقل کرده است. همچنین، تیم ملی مصر نیز به طور قاطع اعلام کرده که هیچ فعالیتی مرتبط با حمایت از همجنس‌گرایی در این بازی انجام نخواهد شد.

در نهایت، کمیته محلی سازمان‌دهی در سیاتل پیش‌بینی کرده که در استادیوم پرچم‌های رنگین کمان و تی‌شرت‌های مرتبط به وفور دیده خواهد شد و از همه استقبال خواهد کرد. این رویداد به عنوان یک جشنواره فرهنگی و اجتماعی در کنار مسابقات جام جهانی در نظر گرفته شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی