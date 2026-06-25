به گزارش ایلنا، فیفا اعلام کرده که در "بازی افتخار" که در هفته افتخار سیاتل برگزار می‌شود، هواداران از تمامی گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی می‌توانند با پرچم‌های رنگین کمان در استادیوم حضور یابند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دو تیم ایران و مصر، که روابط همجنس‌گرایانه را جرم می‌دانند، در این مسابقه به مصاف هم می‌روند.

در ادامه، فیفا تأکید کرده که این رویداد به عنوان "بازی افتخار" شناخته نمی‌شود و فعالیت‌های مرتبط با هفته افتخار سیاتل هیچ ارتباطی با این مسابقه ندارد. با این حال، کمیته محلی سازمان‌دهی فیفا در سیاتل همچنان به تبلیغ این عنوان ادامه می‌دهد.

رئیس فیفا، جیانی اینفانتینو، در مصاحبه‌ای بیان کرده است: «باید روشن شود که در جام جهانی فیفا هیچ "بازی افتخاری" وجود ندارد. ما یک مسابقه جام جهانی داریم و در همان روز، رویدادهایی از سوی نهادهای خارجی در شهر برگزار خواهد شد که ارتباطی با مسابقه ندارد.»

کمیته محلی در سیاتل از زمان تأیید برگزاری بازی در این شهر، برنامه‌ریزی‌هایی برای "بازی افتخار" انجام داده است. با این حال، پس از قرعه‌کشی گروه‌ها که ایران و مصر را در یک گروه قرار داد، مقامات این دو کشور تلاش کرده‌اند تا این عنوان را از مسابقه جدا کنند.

سخنگوی تیم ملی ایران اعلام کرده که این کشور به شدت به این موضوع اهمیت می‌دهد و موضع خود را به فیفا منتقل کرده است. همچنین، تیم ملی مصر نیز به طور قاطع اعلام کرده که هیچ فعالیتی مرتبط با حمایت از همجنس‌گرایی در این بازی انجام نخواهد شد.

در نهایت، کمیته محلی سازمان‌دهی در سیاتل پیش‌بینی کرده که در استادیوم پرچم‌های رنگین کمان و تی‌شرت‌های مرتبط به وفور دیده خواهد شد و از همه استقبال خواهد کرد. این رویداد به عنوان یک جشنواره فرهنگی و اجتماعی در کنار مسابقات جام جهانی در نظر گرفته شده است.

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