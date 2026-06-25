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ناگلزمان باز هم به اونداو اعتماد نکرد

ترکیب آلمان و اکوادور اعلام شد

ترکیب آلمان و اکوادور اعلام شد
کد خبر : 1804370
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سرمربی تیم ملی آلمان با وجود درخشش دنیز اونداو در دو بازی نخست جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر تصمیم گرفت این مهاجم را از روی نیمکت وارد میدان کند.

به گزارش ایلنا،  یولیان ناگلزمان برای سومین دیدار آلمان در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز ترکیب اصلی تیمش را بدون دنیز اونداو اعلام کرد؛ تصمیمی که برخلاف انتظار رسانه‌های آلمانی و عملکرد درخشان این مهاجم در مسابقات اخیر بود.

اونداو که در دو بازی نخست تنها ۵۸ دقیقه فرصت حضور در زمین را پیدا کرده، در همین مدت آمار خیره‌کننده سه گل و دو پاس گل را به ثبت رسانده و یکی از آماده‌ترین بازیکنان مانشافت بوده است. حتی حضور او در نشست خبری پیش از مسابقه، گمانه‌زنی‌ها درباره فیکس شدنش را افزایش داده بود.

با این حال، ناگلزمان ترجیح داد ساختار تیمش را حفظ کند و بار دیگر از اونداو به عنوان مهره تأثیرگذار نیمکت استفاده کند. او پیش از مسابقه نیز تأکید کرده بود که حفظ هماهنگی تیم و نقش بازیکنان تعویضی، از دلایل اصلی این تصمیم است.

سرمربی آلمان البته به دلیل مصدومیت نیکو اشلوتربک و ناتانیل براون، ناچار به ایجاد دو تغییر در ترکیب اصلی شد و آنتونیو رودیگر و داوید راوم از ابتدا مقابل اکوادور به میدان رفتند.

ترکیب اصلی آلمان: مانوئل نویر، یوشوا کیمیش، یوناتان تاه، آنتونیو رودیگر، داوید راوم، الکساندار پاولوویچ، فلیکس نمچا، لروی سانه، جمال موسیالا، فلوریان ویرتز، کای هاورتس.

ترکیب اصلی اکوادور: گالیندز، اوردونز، پاچو، هینکاپیه، یبوآ، فرانکو، ویته، کایسدو، آنگولو، پلاتا، والنسیا

 

 

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