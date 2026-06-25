مورینیو: دلم میخواهد بازیکنان رئال هرچه زودتر از جام جهانی حذف شوند!
ژوزه مورینیو با اظهارنظری جنجالی اعلام کرد آرزو میکند بازیکنان رئال مادرید هرچه زودتر از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار بروند تا بتوانند زودتر به تمرینات پیشفصل بازگردند.
به گزارش ایلنا، ژوزه مورینیو، سرمربی جدید رئال مادرید، در گفتوگو با پادکست «Beast Mode On» صحبتهای جنجالی و قابل توجهی درباره بازیکنان تیمش، شرایط رئال مادرید و آینده حرفهای خود مطرح کرد.
او در پاسخ به این سؤال که بیش از هر چیز منتظر چه اتفاقی در جام جهانی است، گفت: «اگر حقیقت را بخواهید، دوست دارم بازیکنان رئال مادرید در جام جهانی ببازند و به تعطیلات بروند، چون میخواهم هرچه زودتر آنها را برای شروع پیشفصل در اختیار داشته باشم.»
مورینیو همچنین به شایعات مربوط به ایجاد تغییرات گسترده در رختکن رئال واکنش نشان داد و تأکید کرد: «میگویند آمدهام تا چند نفر از بهترین بازیکنان را کنار بگذارم، اما این درست نیست. من بهترین بازیکنان را میخواهم و وظیفه من این است که از آنها یک تیم واقعی بسازم.»
سرمربی پرتغالی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره تعریف یک فوتبالیست بزرگ اظهار داشت: «بازیکن بزرگ فقط کسی نیست که کیفیت فنی داشته باشد؛ او باید از نظر بدنی، ذهنی و کار تیمی هم در بالاترین سطح قرار بگیرد.»
مورینیو در پایان نیز از علاقه خود به تجربه هدایت یک تیم ملی سخن گفت و افزود: «فوتبال باشگاهی هنوز زیستگاه طبیعی من است، اما وقتی جام جهانی یا جام ملتهای اروپا را میبینم، احساس میکنم روزی دوست دارم هدایت یک تیم ملی را هم تجربه کنم.»