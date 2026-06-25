به گزارش ایلنا، ژوزه مورینیو، سرمربی جدید رئال مادرید، در گفت‌وگو با پادکست «Beast Mode On» صحبت‌های جنجالی و قابل توجهی درباره بازیکنان تیمش، شرایط رئال مادرید و آینده حرفه‌ای خود مطرح کرد.

او در پاسخ به این سؤال که بیش از هر چیز منتظر چه اتفاقی در جام جهانی است، گفت: «اگر حقیقت را بخواهید، دوست دارم بازیکنان رئال مادرید در جام جهانی ببازند و به تعطیلات بروند، چون می‌خواهم هرچه زودتر آنها را برای شروع پیش‌فصل در اختیار داشته باشم.»

مورینیو همچنین به شایعات مربوط به ایجاد تغییرات گسترده در رختکن رئال واکنش نشان داد و تأکید کرد: «می‌گویند آمده‌ام تا چند نفر از بهترین بازیکنان را کنار بگذارم، اما این درست نیست. من بهترین بازیکنان را می‌خواهم و وظیفه من این است که از آنها یک تیم واقعی بسازم.»

سرمربی پرتغالی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تعریف یک فوتبالیست بزرگ اظهار داشت: «بازیکن بزرگ فقط کسی نیست که کیفیت فنی داشته باشد؛ او باید از نظر بدنی، ذهنی و کار تیمی هم در بالاترین سطح قرار بگیرد.»

مورینیو در پایان نیز از علاقه خود به تجربه هدایت یک تیم ملی سخن گفت و افزود: «فوتبال باشگاهی هنوز زیستگاه طبیعی من است، اما وقتی جام جهانی یا جام ملت‌های اروپا را می‌بینم، احساس می‌کنم روزی دوست دارم هدایت یک تیم ملی را هم تجربه کنم.»

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